Olijfolie al kwart duurder dan begin 2017

Olijfolie is al een kwart duurder dan bij het begin van dit jaar. De prijsstijging is het gevolg van de droogte die de landen van de Middellandse Zee treft.

De productie in Griekenland, Italië en Tunesië – en in mindere mate Spanje, dat ‘s werelds grootste producent van olijfolie is – dreigt daardoor een scherpe daling te kennen.

Geschat wordt dat de wereldproductie met 14% zal dalen. Vooral de landen in het zuiden van Europa en het noorden van Afrika zijn door de droogte getroffen:

Italië: – 14%

Griekenland: – 20%

Tunesië: – 17%

Spanje: – 7%

Waarom is dit belangrijk?

– Olijfolie staat bekend om zijn voordelige werking en bevat vitaminen, voedingsstoffen en anti-oxidanten. Aan de Middellandse komen hart- en vaatziektes, kanker, maar ook allergieën veel minder voor. Het is een van de kerningrediënten van het Mediterraans dieet en een van de belangrijke factoren die aan een gezonde levensstijl bijdraagt.

– Hoewel de vraag in Europa door de prijsstijgingen is gedaald, blijven de Australische, Braziliaanse en Chinese markt steeds meer olijfolie invoeren.