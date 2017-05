Plantenrijk verbergt nog veel medische behandelingen

Meer dan achtentwintigduizend planten in de wereld kunnen bij medische toepassingen worden gebruikt, maar door een gebrekkige documentatie kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de voordelen die deze organismen voor de gezondheid kunnen hebben.

Dat blijkt uit een rapport van van de Britse Royal Botanic Gardens.

De onderzoekers zeggen in totaal 28.187 plantensoorten met een medisch potentieel te hebben geregistreerd. Bovendien wordt opgemerkt dat de telling bijzonder conservatief is gebeurd, zodat het cijfer in werkelijkheid wellicht nog gevoelig hoger zal liggen.

Het voorbije jaar werden onder meer planten ontdekt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Bioveiligheid

“Het rapport toont aan dat planten een bijzonder groot medisch potentieel, onder meer in de strijd tegen diabetes en malaria, hebben,” benadrukt Monique Simmonds, wetenschappelijk directeur van de Royal Botanic Gardens.

Onder wordt in het rapport benadrukt dat twee geneesmiddelen – op basis van de plantenextracten artemisinine en kinine – tot de meest belangrijke wapens behoren tegen malaria, een aandoening die twee jaar geleden wereldwijd meer dan vierhonderdduizend mensen het leven heeft gekost.

Toch blijkt amper 16 procent van de planten in het register van de Royal Botanic Gardens daadwerkelijk gebruikt te worden bij een medische behandeling.

De wetenschappers wijzen er echter ook op dat de wereld mogelijk geconfronteerd zal worden met een jaarlijkse kost van bijna 500 miljard euro indien de verspreiding van ziektes en andere bedreigingen niet kunnen worden stopgezet.

Die verspreiding moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toename van de internationale verplaatsingen en de handel in planten. Onder meer wordt gewezen op de decimering van de maïsteelt in Afrika door een ingevoerde worm, waardoor de regio met een dodelijke hongersnood werd geconfronteerd.

Er moet volgens de Royal Botanic Gardens dan ook werk worden gemaakt van een grotere bioveiligheid. (mah)