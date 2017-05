Wetenschap gedijt niet op werk van eenzame genieën

Het beeld van het eenzame genie vormt geen goede weerspiegeling van het wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit een onderzoek van natuurkundigen aan de Florida International University.

In realiteit blijken volgens de onderzoekers ook in de wetenschappen relaties en sociale contacten van groot belang.

De bereidheid tot interactie met anderen vertelt volgens de wetenschappers bijzonder veel over de succeskansen van de wetenschappers.

Er wordt aan toegevoegd dat wetenschappelijk succes niet enkel door academische prestaties wordt bepaald, maar ook aan sociale vaardigheden kunnen worden gekoppeld.

“Jongeren met grote sociale vaardigheden hebben een grotere kans om wetenschap, technologie of wiskunde te studeren en uiteindelijk ook een wetenschappelijke carrière uit te bouwen,” benadrukken de onderzoekers Justyna Zwolak en Remy Dou.

Stereotypes

“Dat is een afrekening met het oude stereotype van de wetenschapper, de eenzame researcher die in een raamloos laboratorium, uitgerust met een witte jas en een beschermende bril, eindeloos experimenten uitvoert,” stippen Zwolak en Dou aan. “Net zoals in de rest van de wereld blijken echter ook in de wetenschap connecties van groot belang.”

“Wetenschap is een interactief en collaboratief proces,” betogen de onderzoekers. “Deze boodschap moet ook bij jongeren worden overgebracht, zodat een grotere interesse in wetenschappelijke onderwerpen wordt gestimuleerd.”

“Studenten met sterke connecties hebben ook een betere toegang tot informatie die cursusgenoten bezitten en ook zal de verkregen kennis van betere kwaliteit zijn omdat hun netwerken hen ook het dichtste bij de slimste elementen van de klas brengen.”

Uit de connecties konden volgens de onderzoekers de slaagkansen van de individuele studenten met een zekerheid van 75 procent worden aangegeven.

De studie toont volgens de onderzoekers echter ook dat in het onderwijs aan interactie meer aandacht moet worden besteed. “Studenten moeten daarbij onder meer de mogelijkheid krijgen om op een collaboratieve manier te achterhalen welke wetten van toepassing zijn,” zeggen Zwolak en Dou. (mah)