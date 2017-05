De kans is groot dat de Amerikaanse president Trump zijn land toch in het klimaatakkoord van Parijs houdt. Twee prominente figuren uit de klimaat- en energiesector met directe toegang tot de president hebben de voorbije 24 uur aangegeven dat Trump met die gedachte speelt.

Eerst was er de tweet van Tesla-baas Elon Musk, die in een adviesraad van de president zetelt en waarin hij zich voorzichtig optimistisch over die kansen uitlaat.

@BigDAK54 I spoke directly with The President three weeks ago about Paris. Many others have too. Cautiously optimistic of a positive decision. — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2017

Al Gore: ‘Trump zal velen verrassen’

De krant The Guardian weet dan weer dat voormalig vice-president Al Gore in Cannes heeft gezegd dat er naar zijn inschatten ‘een uitstekende kans bestaat dat Trump velen zal verrassen door in het Parijse akkoord te blijven.”

Verwacht wordt dat Trump later deze week tijdens een G7-bijeenkomst in Sicilië zijn beslissing zal aankondigen. Dat zou vroeger zijn dan verwacht.

Verschillende Europese leiders zullen de volgende dagen van de aanwezigheid van Trump in Europa gebruik maken om alsnog te trachten de president te overhalen de akkoorden te respecteren.

Ook het feit dat Trumps klimaatscepticus-adviseur Steven Bannon al naar Washington is teruggekeerd, maar dat zijn schoonzoon Jared Kushner, die samen met zijn echtgenote Ivanka Trump (links op de foto naast Al Gore, bij diens bezoek aan de Trump Towers in december jl.), de pro-Parijs-fractie in de entourage van de president vormt, kan volgens klimaatdiplomaten als een goed voorteken worden beschouwd.

Waarom is dit belangrijk?

Tijdens de campagne zei Donald Trump snel na zijn aantreden als president het vorig jaar geratificeerde klimaatakkoord van Parijs te zullen opzeggen. Trump neemt de klimaatverandering niet serieus en sprak eerder over een hoax van de Chinezen. Het koppel Kushner-Ivanka zou hem van gedachten hebben doen veranderen.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012