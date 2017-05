Vliegtuigtickets betalen met bitcoin

Budgetvliegtuigmaatschappij Peach Aviation wordt de eerste Japanse luchtvaartmaatschappij die klanten toelaat tickets te betalen in bitcoin. Het bedrijf wil zo profiteren van de ononderbroken stroom van toeristen vanuit China en Zuid-Korea. Tegelijkertijd speelt het in op de hype die in Japan door de crypromunt is veroorzaakt.

De aankondiging volgt op een aantal wijzigingen die eerder dit jaar door de Japanse overheid werden doorgevoerd. De bitcoin is in het land nu gewoon een legaal betaalmiddel. De regering hoopt zo de investeringen in financiële technologie in innovatie verder aan te zwengelen. De legalisering van de cryptomunt is volgens experts ook een eerste stap in de strijd tegen het witwassen van geld een andere financiële misdaden, waarmee de bitcoin vaak wordt geassocieerd

Toch gaat het niet om een première: passagiers van de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic en het Poolse Lot kunnen al langer met bitcoin betalen.

Verwacht wordt dat vooral jonge Chinese klanten van de mogelijkheid gebruik zullen maken om in bitcoin te betalen. Net die groep voelt zich comfortabel met de cryptomunt.

Peach is eigendom van Japans grootste luchtvaartmaatschappij ANA, die 66% van de aandelen bezit. Ondanks grote inspanningen slagen Peach en andere budget luchtvaartmaatschappijen er – in tegenstelling tot hun Europese collega’s- voorlopig niet in een groter marktaandeel te veroveren.