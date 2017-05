In Zweden test het engineeringbedrijf ABB een systeem gebaseerd op verkeerslichten om herhaalde werkonderbrekingen op kantoor tegen te gaan .

Door de activiteit van de computermuis en het toetsenbord te meten laat de “FlowLight” vanzelf een rood licht branden wanneer een werknemer 9% onder zijn gemiddelde activiteit zit. Het rode licht waarschuwt collega’s ervoor de persoon in kwestie niet te storen.

De resultaten zijn fenomenaal, want in een test met 449 personen, werden 46% minder onderbrekingen genoteerd.

Fenomenaal dus voor de productiviteit van de werknemers, maar velen zijn over het experiment niet te spreken en zien in de “FlowLight” het begin van het Orwelliaanse kantoor.

© FlowLight team

WorkSmart

Toch is de “FlowLight” niet het enige apparaat dat werknemers monitort. Ook een bedrijf als WorkSmart meet het aantal aanrakingen op het toetsenbord om te controleren of iedereen wel op schema zit. Ook worden webcams ingezet om te zien of werknemers wel aan het werk zijn.

Slack

Maar ook collaboratiesoftware als Slack zet controlemiddelen in. Tijdens het laatste SXSW muziek-, tech- en mediafestival in Austin (Texas) legde Slack-CEO Stewart Butterfield nog uit dat het bedrijf bots creëert, die met werknemers zullen kunnen converseren om zo status updates op te kunnen vragen, die dan zullen worden gedeeld met andere mensen binnen het bedrijf.

Vrij vertaald: middenmanagers mogen zich opmaken voor een volgende ronde ontslagen…