In Japan moet de politie steeds creatiever optreden om misdrijven te kunnen oplossen. Dat heeft echter niets te maken met de complexiteit van de inbreuken, maar wel met het feit dat de Japanse criminaliteit tot historisch laagterecords is teruggevallen.

Japan kan al dertien jaar op rij dalende criminaliteitscijfers tonen. Het land registreert nog 0,3 moorden per honderdduizend inwoners. Dat is één van de laagste niveaus in de hele wereld. In de Verenigde Staten worden vier moorden per honderdduizend inwoners geregistreerd.

Zelfs de beruchte yakuza-gangsters zijn – onder meer door ouderdom – verzwakt.

“De lage criminaliteitscijfers hebben onder meer te maken met een uitgebreide politiemacht,” zegt het magazine The Economist. “Japan telt bijna 260.000 politiebeambten. Dat betekent een stijging met 15.000 agenten tegenover één decennium geleden, toen de criminaliteit in Japan nochtans veel sterker aanwezig was.”

Dat betekent echter dat veel tijd kan worden geïnvesteerd in inbreuken die elders in de wereld zelden aandacht krijgen. “Bovendien blijkt ook een grotere creativiteit bij de definitie van misdrijven,” getuigt Kanako Takayama, juriste aan de Kyoto Universiteit.

“Onder meer werden mensen gearresteerd omdat ze samen de kost van een huurwagen hadden gedeeld. De betrokkenen maakten volgens de politie daarmee gebruik van een illegale taxi. Ook worden eigenaars van een fiets wegens het ontbreken van het vereiste rood achterlicht voor de rechtbank gedaagd.”

Positief is volgens waarnemers wel dat de politie meer tijd heeft om aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermisbruik, die vroeger zelden tot een ingrijpen aanleiding gaven.

Ook het recidivisme is gevoelig afgenomen omdat jonge daders uit het gevangenissysteem worden gehouden en worden begeleid. In Japan worden nog gemiddeld 45 volwassenen per honderdduizend inwoners in de gevangenis opgesloten, tegenover 666 gevangenen in de Verenigde Staten.

Toch wordt de Japanse politie weinig efficiënt genoemd. Minder dan 30 procent van de misdrijven wordt opgelost. Een vervolging is meestal het gevolg van een bekentenis, die vaak onder druk is afgelegd. (mah)