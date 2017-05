Autonome voertuigen zullen 25.000 jobs per maand doen verdwijnen

Eens autonome voertuigen pieken zullen enkel in de VS jaarlijks 300.000 beroepschauffeurs hun baan zien verdwijnen. Dat zijn er 25.000 per maand, blijkt uit een rapport van de investeringsbank Goldman Sachs

Nog volgens datzelfde rapport zullen 20% van alle voertuigen die tussen 2025 en 2030 verkocht zullen worden autonome voertuigen zijn.

Het gros van het jobverlies zal onder vrachtwagenchauffeurs worden geregistreerd, meer dan bij taxichauffeurs of buschauffeurs, aldus de bank. Toch voorziet de bank een trage overschakeling van traditionele naar autonome voertuigen, omdat regulering en wetgeving de overgang zullen bemoeilijken

In 2014 telden de Verenigde Staten 4 miljoen beroepschauffeurs, waarvan 3,1 miljoen vrachtwagenchauffeurs. Dat is goed voor 2% van het volledige Amerikaanse werknemersbestand.

Uber, uiteraard

In oktober vorig jaar leverde een onbemande vrachtwagen van het Uber-filliaal Otto een bestelling van 45.000 blikjes Budweiser af in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado. De truck had er dan een rit van 192 kilometer opzitten, nadat hij in Fort Collins de autosnelweg was opgereden. De chauffeur nam tijdens de ganse rit slechts een keer het stuur over: wanneer de truck de op- en afrit van de snelweg moest nemen.

Zelfrijdende vrachtwagen sneller in het straatbeeld dan autonome wagen

Volgens experts zullen het vrachtwagens met autonome technologie en niet personenwagens zijn die eerst zullen worden ingezet, omdat de relatieve voorspelbaarheid van lange wegritten dat makkelijker toelaat dan het drukke stadsverkeer met zijn vele afleidingen. Uiteindelijk is de bedoeling om de kosten te verlagen door de chauffeur volledig te elimineren, al is daar nog tijd voor nodig. Autonome vrachtwagens kunnen ook 24 uur per dag en 7 dagen per week worden ingezet.

Elektrische wagen

Goldman Sachs spreekt zich in hetzelfde rapport ook uit over de markt voor elektrische wagens (EV). De drempel tot die markt zal volgens de bank aanzienlijk verlaagd worden, omdat een EV slecht een derde van de onderdelen van een standaard wagen bevat. Daarom zullen meer producenten zich op de EV-markt begeven om te concurreren met andere spelers, waaronder de techbedrijven. Dat zal volgens de bank UBS al vanaf volgend jaar tot sterke prijsverlagingen leiden.