Het voorbije jaar hebben tweehonderd buitenlandse bedrijven in België geïnvesteerd in de start of uitbreiding van zijn activiteiten.

Daarmee liet België op het gebied van buitenlandse investeringen het tweede beste jaar uit zijn geschiedenis optekenen. Alleen het jaar voordien werden met 211 projecten nog betere prestaties gemeld.

Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY).

Toch moeten volgens de onderzoekers deze positieve resultaten ook enigszins worden gerealiseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat in de rest van Europa nog een toename van het aantal investeringsprojecten kon melden en daarbij ook meer banen konden worden gecreëerd.

De onderzoekers merken op dat het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Europa met 15 procent tot een absolute recordhoogte is gestegen. Een daling met 5 procent in België betekent volgens het rapport dan ook dat het Europese herstel gedeeltelijk aan het land voorbij is gegaan.

Fiscaliteit

Ook wordt er opgemerkt dat de buitenlandse investeringen op Europees vlak de tewerkstelling met gemiddeld 19 procent hebben opgevoerd, terwijl dat effect in België beperkt blijft tot 4 procent. In Duitsland en Frankrijk kon bij het aantal arbeidsplaatsen daarentegen een aangroei met respectievelijk 17 procent en 25 procent worden gemeld.

Vooral bedrijven uit de Verenigde Staten – traditioneel de grootste bron van buitenlandse investeringen in België – blijken een dalende interesse in het land te tonen. Deze trend is al enkele jaren merkbaar. Anderzijds bleek dat er meer investeringen uit onder meer Frankrijk en Japan konden worden aangetrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de hoge belastingdruk, mobiliteitsproblemen en een beperkte innovatiekracht van de economie als belangrijke drempels worden beschouwd om tot investeringen in België over te gaan. Fiscaliteit blijkt daarbij het belangrijkste knelpunt.

België staat voor buitenlandse bedrijven binnen Europa bij de meest interessante landen voor investeringen pas op de achtste plaats.