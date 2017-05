Dreigende stadsomgeving kan jongeren psychotisch maken

Jongeren die in de stad opgroeien, lopen een hoger risico met psychotische ervaringen te worden geconfronteerd dan leeftijdsgenoten die in landelijke regio’s leven.

Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London en de Duke University bij meer dan tweeduizend achttienjarigen in Groot-Brittannië.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat adolescenten in de grote steden in Engeland en Wales ruim 40 procent meer kans liepen om met psychotische ervaringen – zoals het horen van stemmen en de beleving van extreem paranoïde gevoelens – in aanraking te komen dan hun generatiegenoten op het platteland.

“Onder meer de kwaliteit van het buurtleven en de contacten met criminaliteit bleken een belangrijke impact te hebben op de mentale gezondheid,” zeggen de onderzoekers. “Adolescenten die in de meest achtergebleven omgevingen opgroeiden en het slachtoffer van gewelddadige criminaliteit werden, vertoonden 62 procent meer kans op psychotische ervaringen.”

“Bij leeftijdsgenoten die niet onder criminaliteit hadden te lijden en zijn opgegroeid in wijken met het grootste welzijn, valt dat niveau terug tot 21 procent.” Er moet echter ook worden gekeken naar de bevolkingsdichtheid. In steden met de grootste bevolkingsdichtheid werd immers een score van 34 procent geregistreerd, tegenover slechts 24 procent op het platteland.

Dopamine

“Nagenoeg de helft van het verband tussen het stadsleven en psychotische ervaringen kon worden verklaard door de ongunstige en bedreigende sociale karakteristieken van de stedelijke wijken,” benadrukken de onderzoekers. “Onder meer wordt daarbij gewezen op een gebrek aan vertrouwen en steun tussen de buurtbewoners en de dreigende atmosfeer in de omgeving.”

Het verband kan volgens de onderzoekers onder meer worden toegeschreven aan een versterkte biologische reactie op stress, waardoor de activiteit van het hormoon dopamine in de hersenen zou kunnen worden verstoord.

Wetenschappelijk werden eerder al verstoorde dopamine-niveaus in verband gebracht met psychotische aandoeningen.

Tevens wordt gewezen op een overgevoeligheid voor potentiële bedreigingen en ongegronde vermoedens van negatieve intenties bij andere personen.