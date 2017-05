Serena Williams wordt bestuurder bij SurveyMonkey

De Amerikaanse tennisster Serena Williams gaat zetelen in de raad van bestuur van SurveyMonkey, een startup uit Silicon Valley, die specialiseert in consumentenpeilingen. Het bedrijf werd zes jaar lang geleid door Dave Goldberg, de echtgenoot van Facebook COO Sheryl Sandberg.

Goldberg overleed onverwachts toen hij in 2015 in Mexico met vakantie was. Daarna trad Sandberg ook tot de raad van bestuur van SurveyMonkey toe. Het is op haar aanraden dat Serena Williams bij het bedrijf wordt betrokken.

CEO Zander Lurie noemt Williams een “change agent”, wiens stem in de bestuursraad “een sterke boodschap naar investeerders en de zakenwereld zal zenden.”

De best betaalde vrouwelijke atlete ter wereld

Williams heeft een uitzonderlijk palmares bij elkaar gespeeld. Ze heeft alle grandslamtoernooien gewonnen en veroverde 23 titels in het enkelspel, veertien in het vrouwendubbelspel en twee in het gemengd dubbelspel.

Ze is vandaag de best betaalde vrouwelijke atlete ter wereld (+ 77 miljoen dollar aan prijzengeld tijdens haar carrière) en heeft een reeks eigen bedrijven opgericht, waaronder een kleding- en een handtassenlijn. Verder heeft ze ook sponsoringcontracten met o.a. Puma, Nike en J.P. Morgan Chase.

SurveyMonkey’s hoofdkantoor ligt in San Mateo (Californië), is ook actief in verschillende Europese landen en heeft een kantoor in Dublin (Ierland).

Uit onderstaande video blijkt dat Williams geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken: