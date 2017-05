Silicon Saksen: Duitse Valley wil Tesla pijn doen

Technologiebedrijven werpen zich steeds meer op als een bedreiging voor het zakelijk model van de autobouwers, maar die zijn lang niet weerloos.

Dat zegt Martin Dulig, minister van economie van de Duitse deelstaat Saksen, aan de grens met Tsjechië.

Volgens hem kan Silicon Saksen – dat met onder meer Infineon en GlobalFoundries innoverende technologiebedrijven in huis heeft – een belangrijke factor worden in de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Onder meer Porsche, Volkswagen, BMW en Daimler hebben zich voor de ontwikkeling van een aantal toekomstgerichte projecten in de regio gevestigd. Bovendien bevat de ondergrond van Saksen ook lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen.

Geschiedenis

Saksen heeft een traditie van innovatie. De regio was verantwoordelijk voor onder meer de ontwikkeling van de eerste Duitse stoommachine en lanceerde het automerk Audi. Ook tandpasta en koffiefilters werden in Saksen gelanceerd.

De regio werd echter zwaar getroffen door de tweede wereldoorlog. De stad Dresden werd grotendeels vernield, terwijl de regio door troepen van de Sovjet-Unie werd bezet en later onderdeel zou worden van het communistische Duitsland.

Pas na de hereniging van Duitsland in de jaren negentig begon voor Saksen een nieuwe bloeiperiode, waarbij onder meer de lagere loonkosten en de subsidiepolitiek bijzonder aantrekkelijk waren voor de Duitse autobouwers.

Volgens Martin Dulig heeft Saksen alle mogelijkheden om zich tot een kweekvijver voor toekomstige technologieën te ontwikkelen.

Onder meer wordt gewezen op Volkswagen, dat in Zwickau een automatische elektrische wagen voor de massamarkt wil bouwen, terwijl Daimler in Kamenz werkt aan de uitbouw van zijn batterijfabriek en BMW in Leipzig aan twee elektrische modellen werkt.

Niet iedereen is echter even enthousiast. Onder meer Stefan Bratzel, directeur van het Center for Automotive Management, wijst erop dat de Duitse autobouwers hun volledig productiesysteem moeten ombouwen om elektrische wagens te kunnen bouwen.

Consulent Richard Gaul voegt eraan toe dat de reële toekomst van de elektrische auto in China ligt. (mah)