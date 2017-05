Onwaarschijnlijk circus rond ‘zelfverklaarde Amerikaanse EU-ambassadeur’ Malloch

Ted Malloch, een eurosceptische Amerikaan, die zichzelf graag als ‘de topkandidaat voor de functie van Amerikaanse ambassadeur bij de EU’ voorstelt en vindt dat de EU wat getemd moet worden, is volgens Washington geen kandidaat voor die positie en is dat ook nooit geweest.

Het was de Italiaanse Federica Mogherini, de minister van Buitenlandse Zaken van de EU, die bij een bezoek aan Washington in februari de kat de bel aanbond. Zij kreeg toen van haar Amerikaanse collega Rex Tillerson te horen dat in deze nog geen beslissing was genomen.

‘Meneer de ambassadeur Malloch’

Zowel vorige week in Polen, waar hij door lokale politici als ‘meneer de ambassadeur’ werd aangesproken, als eerder deze week in Brussel, waar hij te gast was op een evenement dat door de denktank Open Europe werd georganiseerd, werd hij als ‘de mogelijke nieuwe VS-ambassadeur bij de EU’ geïntroduceerd.

Geconfronteerd met het bericht dat de regering Trump ontkent dat hij een kandidaat is, antwoordde Malloch ‘daar niet van op de hoogte te zijn’.

Toch was het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat dit week aankondigde dat Malloch geen kandidaat is voor de functie. Volgens een woordvoerder had zelfs niemand op het departement ooit van de man gehoord.

Malloch was door het Europees Parlement al ‘persona non-grata’ verklaard vanwege zijn controversiële uitspraken over de EU en de euro, die volgens hem snel zullen verdwijnen. De man werd door verschillende media waaronder de BBC, de Daily Telegraph, de Daily Mail en andere steeds opnieuw opgevoerd als ‘de toekomstige VS-ambassadeur bij de EU’.

Ted Malloch. Hopelijk wordt hij EU ambassadeur van Trump. Ziet de zaken zoals ze zijn #EU https://t.co/tQQNtqOodL pic.twitter.com/oDPSsH1aJA — Gerolf Annemans (@gannemans) May 25, 2017

‘Fake news’

Malloch beweerde ook door de Engelse koningin tot ridder te zijn geslagen, voor een Emmy te zijn genomineerd en lid te zijn van de raad van bestuur van het World Economic Forum, maar al deze instellingen weerlegden ondertussen die claim.

The fall of Ted Malloch -false claims on CV

-false claims to banks

-dumped by Trump

-no longer a professor Oopshttps://t.co/Xydqk61RQy — Henry Mance (@henrymance) May 25, 2017

Mallochs verklaringen zouden de denkwijze van president Trump weerspiegelen, die voorspelde dat in navolging van Groot-Brittannië ook andere lidstaten de Europese Unie zouden verlaten.

De man heeft er een lange carrière opzitten in de internationale economische en diplomatische wereld. Op dit moment doceert hij Strategisch Leiderschap aan de Henley Business School van de University of Reading, nabij Londen.

Malloch, die beweert twee keer Trump te hebben ontmoet om te kijken of hij voor de functie geschikt was, deed berichten in de Financial Times en de Wall Street Journal als zou hij geen kandidaat meer zijn voor de functie dinsdag in Brussel af als ‘fake news’.