3 Nigeriaanse scam-mailers krijgen 235 jaar gevangenisstraf

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat 3 Nigerianen die zich schuldig hadden gemaakt aan oplichting via het internet door een rechtbank in Mississippi zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 25 tot 115 jaar.

De drie waren in 2015 aan de Verenigde Staten uitgeleverd en hadden sinds 2001 verschillende e-mailcarrousels georganiseerd, waarbij ze er in waren geslaagd lichtgelovige mensen en ook bedrijven hun bankgegevens te ontfutselen.

In maart had het cyberbeveiligingsbedrijf Trend Micro in samenwerking met Interpol nog een rapport gepubliceerd waaruit bleek dat de cybermisdaad en West-Afrika de voorbije maanden sterk was gestegen. Daarbij ging het voornamelijk over het kopiëren van facturen, waarbij de bankrekeningnummers werden veranderd.

Tussen 2013 en 2016 zou zo niet minder dan 3 miljard dollar aan de betrokken bedrijven zijn ontfutseld.

Het succes van de Nigeriaanse scam-mail

Velen vragen zich af hoe de vaak zeer doorzichtige scam-mails van de Nigeriaanse boosdoeners succes kunnen hebben.

De vraag stellen is ze beantwoorden, blijkt uit een studie van Microsoft (.pdf). De mails worden bewust op die manier opgesteld om te vermijden dat te veel mensen niet zouden begrijpen dat het om fraude gaat.

Microsoft vat het als volgt samen:

‘Ongeloofwaardige sprookjes over West-Afrikaanse miljardairs komen bij de meesten onder ons komisch over. Maar onze analyse leert ons dat dit een voordeel voor de verzender is, geen nadeel. Omdat zo’n bericht slechts door een zeer klein percentage van de miljoenen aangeschreven mensen serieus wordt genomen is de Nigeriaanse scammer verplicht zich een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de mensen die er toch geloof aan hechten.