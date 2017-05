Robot parkeert je wagen op luchthaven Charles De Gaulle

Stan is een product van Stanley Robotics, een Parijse startup, die deze robot al naar vliegveld Charles de Gaulle heeft gebracht om uit te testen.

Je rijdt je auto naar een speciaal drop-off punt, waar je kunt betalen en ook meteen kunt aangeven wanneer je weer zult landen op het vliegveld. Je doet je auto op slot en laat de rest aan Stan de robot over. Deze pakt jouw auto op en takelt ‘m naar een groot parkeerterrein waar jouw auto zal blijven staan zolang je weg bent.

De voordelen

Een van de grote voordelen van deze manier van parkeren is dat auto’s vrij dicht naast elkaar geparkeerd kunnen worden omdat er geen bestuurder is die uit hoeft te stappen. Voor een parkeergarage is dat natuurlijk heel erg interessant, want zo kunnen er meer auto’s geparkeerd worden, en dat levert meer centen op.

Stan kan zo’n 400 auto’s managen en die op een efficiënte manier parkeren. En nog een voordeel is dat jij je autosleutels niet aan Stan hoeft af te staan, die heeft hij niet nodig want hij takelt de auto op.

Het is wéér een perfect voorbeeld van banen die gaan sneuvelen omdat ze overgenomen worden door robots. Maar er is meer, want een parkeergarage hoeft dus nu bijvoorbeeld ook geen verlichting of liften te hebben, want Stan is de enige die er komt. Jij haalt je auto namelijk weer op, op het drop-off punt.

In de Parijse luchthaven van Charles De Gaulle/ Roissy wordt Stan momenteel getest.