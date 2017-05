Trump, de moslimvriend en Europa-hater?

“Donald Trump toonde zich tijdens zijn eerste, internationale trip van zijn beste kant, schrijven internationale commentatoren. De Amerikaanse president bewees dat hij zich aan een voorbereid script kan houden en grote kemels kan vermijden (Boston Globe)”.

De meest opvallende commentaren op een rij:

In Saoedi-Arabië

“[Trump] was mild in het Midden-Oosten, maar zijn verblijf in Europa was dat minder en dat continent toont zich nu enthousiast om terug te slaan. […] De in Saoedi-Arabië en Israël gevierde, vlotte staatsman wordt daar omschreven als de lelijke Amerikaan die Amerika’s vrienden vertrappeld en de trans-Atlantische alliantie vernietigd.” (New York Times)

Saoedische investeringen in Amerikaanse wapens en samenwerking op het vlak van terrorisme lijken de [onder Obama fel verslechterde] relatie te hebben doen kantelen. Trump leek meer op zijn gemak met koning Salman en andere Arabische leiders zoals de Egyptische president el-Sisi dan met Merkel en co in de daaropvolgende dagen:

“De Amerikaanse president Donald Trump ging er afgelopen week voor 380 miljard dollar oorlogstuig slijten aan de financiers van het soennitisch wahabisme. America First. De sabeldans van een narcistische windhaan die nu zelf de kruisvaders tegen onze beschaving gaat bewapenen. Trump doet het nog openlijk als een nukkig kind, onze Waalse PS-ers verkopen daarentegen het wapenarsenaal van FN Herstal met een lafhartig sausje.” (Jean-Marie Dedecker in Knack)

In Brussel

“Die houding [tegenover Europa] zal volgens zijn medewerkers in de toekomst dividenden genereren in de vorm van betere handelsverdragen en evenwichtigere veiligheidsakkoorden.” (New York Times)

“In Europa zelf is de reactie over Trumps trip – en vooral de groepsfoto bij de Navo – minder lief. J.K. Rowling, de Schotse auteur van de Harry Potterboeken en een fervente Trump-criticus postte deze veelzeggende tweet op haar account” (Los Angeles Times):

“Trumps imago van outsider werd ook vrijdag in Italië nogmaals bevestig toen de presidenten, kanseliers en premiers van Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en het VK door de straten van Taormina stapten en Trump volgde… in een golfkarretje.” (New York Times)

Daniel Gros, voorzitter van het Center for European Policy Studies, over Trumps interacties met de Europese leiders:

“Iedereen ziet dat hij probeert de harde onderhandelaar te spelen met de Europeanen, die hij ogenschijnlijk als een stelletje zwakkelingen beschouwt. Maar niemand vindt het de moeite om terug te slaan. Ze denken dat er inzake handel weinig zal gebeuren. Uiteindelijk vinden ze het allemaal eerder onschuldig.”

In Taormina (G7):

“Wat ze niet onschuldig vonden was Trumps weigering om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren. Vooral Merkel was zeer teleurgesteld in het gesprek over klimaatverandering. Volgens haar was het duidelijk 6 tegen 1 – en was Trump de enige G7 leider die de Parijse akkoorden niet expliciet ondersteunde.” (Al-Jazeera)

Volgens het blog Axios, dat uitstekende bronnen heeft in Washington – zou Trump ondertussen beslist hebben uit het klimaatakkoord te stappen, iets wat later deze week zal worden aangekondigd.