In Parijs vindt een festival plaats waar blanken niet welkom zijn

In Frankrijk is controverse ontstaan rond de organisatie van het Franse Nyansapo Festival, dat in het weekeinde van 28 tot 30 juli moet plaatsvinden.

Dat festival wordt georganiseerd door het collectief van Afrofeministen Mwasi en wil vooral zwarte mensen aantrekken. Tot daar is er niks aan de hand, ware het niet dat de organisatoren ook een reeks workshops hebben voorzien die niet door blanken mogen worden bijgewoond en dat het festival plaats vindt in lokalen die door de stad Parijs aan Mwasi worden verhuurd. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Parijse burgemeester Anne Hidalgo (PS), die het festival wilde laten verbieden.

Je demande l’interdiction de ce festival. Je vais saisir le Préfet de Police en ce sens. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2017

Wat is Mwasi?

Mwasi omschrijft zichzelf op zijn website als volgt:

“Wij willen in onze gemeenschap en in een westerse kapitalistische en patriarchale maatschappij strijden tegen elke vorm van onderdrukking gelinkt aan onze positie als zwarte vrouwen. Mwasi wil ook de stem laten horen van de zwarte Afrikaanse vrouwen en hun afro-afstammelingen omdat ons afro-feminisme geen monolitisch geheel vormt. Tenslotte willen we ons onze identiteit en imago als zwarte vrouwen opnieuw toe-eigenen.”

De voor dat weekeinde door Mwasi geprogrammeerde workshops zijn in vier categorieën ingedeeld:

mogen enkel worden bijgewoond door zwarte vrouwen (zowat 80% van het festival),

enkel toegankelijk voor zwarten,

enkel bedoeld voor vrouwen uit minderhedengroepen,

open voor iedereen.

Burgemeester Anne Hidalgo blafte even, maar bijt uiteindelijk niet

Vandaag raakte bekend dat de organisatie na overleg met de burgemeester gewoon doorgaat, maar dat de workshops die niet voor iedereen toegankelijk zijn, in privé-lokalen zullen worden georganiseerd.

Festival #Nyansapo : à la suite de mon intervention ferme hier auprès des organisateurs, une solution claire a été établie. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 29, 2017

Le festival organisé dans un lieu public sera ouvert à tous. Des ateliers non-mixtes se tiendront ailleurs, dans un cadre strictement privé. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 29, 2017

De Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme spreekt van een schande: “Rosa Parks zou zich omdraaien in haar graf”.

Festival “interdits aux blancs”: #RosaParks doit se retourner dans sa tombe. Le combat antiraciste devenu l’alibi d’un repli identitaire. pic.twitter.com/XXgvyQHOTh — LICRA (@_LICRA_) May 26, 2017

Het collectief van Afrofeministen MWASI, dat het evenement organiseert, eist ondertussen excuses van de stad Parijs voor de heisa die rond het festival is gecreëerd. “Er is geen enkele wijziging aangebracht aan de organisatie.”

@Anne_Hidalgo Donc en gros notre programme originel n’a absolument pas changé. — Mwasi-Collectif (@MwasiCollectif) May 29, 2017