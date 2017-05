Merkel wil een EU die onafhankelijker is van de VS. Wie gaat dat betalen?

“De tijden waarin we volledig op anderen konden vertrouwen zijn niet langer. Dat heb ik de voorbije dagen ervaren. Wij Europeanen moeten nu echt ons lot in eigen handen nemen.”

Dat is de les die de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag, tijdens een toespraak die ze hield op een bierfeest in München, trok uit de voorbije G7-bijeenkomst op Sicilië.

De uitspraak is ondertussen door de globale media herhaald en geanalyseerd. Wat Merkel nu juist bedoelde is niet meteen duidelijk. …

1) Ivo H. Daalder, een voormalig Amerikaans ambassadeur bij de Navo, spreekt van ‘het einde van een tijdperk, waarin de VS leidden en Europa volgde.”

2) Matthew Karnitschnig (Politico) hecht minder belang aan de uitspraak [in Duitse verkiezingstijd], “wanneer een flinke dosis Amerikaanse kritiek altijd van pas komt… vooral in het tijdperk Trump.”

Maar dichter bij de realiteit zit waarschijnlijk Henry Farrell (Washington Post):

3) “Merkel suggereert nu dat de Amerikanen niet langer in de Navo zitten en dat Duitsland en Europa zich een pak onafhankelijker zullen moeten opstellen dan dat de voorbije 70 jaar het geval is geweest.”

Een autonoom Europees leger, wie gaat dat betalen?

Indien Europa zijn lot in eigen handen wil nemen zal het voor alles aan zijn veiligheid moeten werken, wat betekent dat er werk moet worden gemaakt van een autonoom Europees leger. Dat kost geld.

De VS spenderen vandaag jaarlijks 622 miljard dollar aan hun defensie of 3,6% van het Amerikaanse bbp. De 28 landen van de EU (het ‘Brexit-VK’ daar nog bijgeteld) komen samen ongeveer aan de helft van dat bedrag. Zoals Trump tijdens zijn verblijf in Brussel duidelijk maakte moeten de landen van de EU hun defensie-uitgaven optrekken naar de binnen de Navo overeengekomen 2% van het bbp.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is dat vandaag in de meeste EU-landen niet het geval:

Duitsland, een land dat – tot grote ergernis van vele EU-partners en de VS – jaar na jaar een handelsoverschot genereert van meer dan 250 miljard euro, besteedt vandaag 1,2% van zijn bbp aan defensie en zou dat dus bijna moeten verdubbelen van 50 naar 100 miljard dollar. Vraag is of de Duitsers daartoe bereid zijn?

Landen als Spanje, Portugal, België, Italië, Slovenië en Litouwen behoren dan weer tot de grote groep landen die onder de grens van 2 procent blijven. Maar tegelijkertijd eist de Europese Commissie dat net deze landen hun begrotingstekorten aanpakken. Daardoor wordt het moeilijk om extra uitgaven voor militaire projecten te voorzien. Vooral Spanje staat onder zware druk om zijn tekort af te bouwen.

De les van de Beierse bierhal: ze dronken een glas, ze deden een plas…

De kans is dus reëel dat alles bij het oude blijft, omdat de EU het geld voor zo’n autonoom verdedigingsmechanisme niet kan ophoesten zonder grote financiële ingrepen, die door de in een aantal EU-landen al zwaar belaste burgers zouden moeten worden betaald. Karnitschnig:

“Indien Merkel, altijd een voorzichtig leider, echt een Duitse koerswijziging ten opzichte van de VS had willen signaleren, dan had ze dat waarschijnlijk niet in een Beierse bierhal gedaan.”