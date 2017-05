Grote aardbeving in Californië komt er aan, zeggen wetenschappers

Californië zal opnieuw met een grote aardbeving worden geconfronteerd, maar de bevolking kan wel efficiënte maatregelen nemen om zich te beschermen.

Dat zegt de Amerikaanse seismologe Lucy Jones tegenover de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

Volgens Jones is het cruciaal dat het publiek en de autoriteiten de verlammende angst overwinnen en actie ondernemen.

Onder meer verwijst de seismologe naar een nieuw waarschuwingssysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van smartphones en computers, dat volgend jaar door de Amerikaanse Geological Survey zal worden geïntroduceerd.

“Het onbekende en het onberekenbare creëren angst,” benadrukt Lucy Jones. “Het publiek heeft het moeilijk om toeval als een verklaring te aanvaarden. Daarom wordt aan wetenschappers vaak gevraagd om toch patronen te kunnen vinden.”

Advies

De voorbije jaren hebben verscheidene Californische steden efficiëntere waarschuwingssysteem ingevoerd. Ook in Los Angeles wordt de eerste fase van een nieuw alarmsysteem volgend jaar verwacht, al moet volgens de krant wel rekening gehouden worden met de budgetbesparingen van president Donald Trump.

“Er dreigt vooral een tragedie wanneer het publiek niet hetzelfde inzicht heeft in de risico’s als de wetenschappers,” betoogt de seismologe. “Enkele jaren geleden vielen bij een tsunami in de Japanse stad Otsuchi meer dan duizend doden omdat de autoriteiten de waarschuwingen negeerden.”

“Het stadsbestuur achtte zich immers veilig achter een stormmuur van bijna zeven meter, terwijl geraamd werd dat de golven maximaal tot ruim vijf meter konden reiken. Daardoor achtte men het niet nodig om de bevolking naar een hoger gebied te evacueren, zoals door experts was aanbevolen. De tsunami was echter sterker dan verwacht, zodat de golven over de stormmuur stroomden.”

De seismologe benadrukt dat vooral moet worden gegarandeerd dat vooraf voldoende wordt geïnvesteerd in onder meer de versterking van gebouwen en andere infrastructuur. “Een kost is onvermijdbaar,” zegt ze. “Die kan worden besteed aan preventie maatregelen of aan herstellingen achteraf.” (mah)