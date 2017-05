In de Verenigde Staten hebben werknemers het voorbije jaar gemiddeld 16,8 dagen vakantie genomen. Dat betekent een stijging tegenover het jaar voordien, toen gemiddeld 16,2 dagen vakantie werden geregistreerd.

Dat blijkt uit een studie van Project Time Off bij meer dan zevenduizend Amerikaanse werknemers.

De onderzoekers merken op dat met deze stijging een belangrijke trendbreuk wordt gerealiseerd, want sinds het begin van deze eeuw was de jaarlijkse vakantie met bijna een week ingekort. Er wordt anderzijds echter opgemerkt dat nog altijd 54 procent van de werknemers het jaar zijn geëindigd met ongebruikte vakantiedagen, tegenover 55 procent het jaar voordien.

“De Amerikaanse maatschappij is nog altijd bijzonder sterk gericht op werk,” benadrukt onderzoeksleider Katie Denis, programmadirecteur bij Project Time Off. “Vakantie is niet altijd een even vanzelfsprekend concept. Voor de eerste keer in vele jaren kan echter eventueel gewag worden gemaakt van een mogelijke kentering in goede richting.”

“De Amerikaanse arbeidsmarkt moet echter nog een lange werk afleggen vooral men zal aanvaarden dat het aantal werkuren en activiteit gelijk staat met productiviteit.”

Banen

Ondanks de positieve signalen moest echter worden vastgesteld dat vorig jaar in de Verenigde Staten 662 miljoen vakantiedagen ongebruikt bleven. Dat is nog een stijging met vier miljoen dagen tegenover het jaar voordien.

“Wanneer echter gekeken wordt naar vakantie die op geen enkele manier meer konden worden gerecupereerd, uitbetaald of overgeheveld, komt men nog aan 206 miljoen verloren dagen,” betoogt Denis. “Dat betekende een daling met 8 procent tegenover het jaar voordien.”

“Die verloren dagen vertegenwoordigen echter ook een belangrijke kost. In totaal gaven de werknemers immers 66,4 miljard dollar aan voordelen op. Dat betekende een gemiddeld bedrag van 604 dollar per werknemer.”

“Indien alle vakantiedagen zouden zijn opgenomen, zouden er bovendien 1,8 miljoen banen zijn gecreëerd en hadden Amerikaanse werknemers een bijkomend inkomen van 70 miljard dollar ontvangen.” (mah)