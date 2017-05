Vooral millennials tonen interesse in deeleconomie

Geen enkele leeftijdsgroep maakt vaker gebruik van de deeleconomie dan de millennials. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Maru/Matchbox bij duizend online consumenten in Noord-Amerika.

De millennials blijken volgens de onderzoekers in alle aspecten van de deeleconomie in grotere aantallen aanwezig te zijn dan de oudere leeftijdsgroepen.

Tegelijkertijd wordt echter gewaarschuwd dat een gebrek aan vertrouwen en vragen over de veiligheid van de geboden diensten en producten voor vele consumenten een belangrijke hindernis blijft om in de deeleconomie te stappen. Bij een aantal services drukt slechts 33 procent zijn vertrouwen in veiligheid en kwaliteit uit.

Het onderzoek toonde dat de handel in tweedehandse producten, zoals eBay, de meest populaire sector van de deeleconomie vormt. Bij de millennials erkent 50 procent van dergelijke diensten gebruik te maken, maar bij oudere leeftijdsgroepen valt dat cijfer gemiddeld terug tot 36 procent.

Kloof

Bij de rest van de activiteiten uit de deeleconomie wordt die leeftijdskloof echter nog veel duidelijker. Formules voor autodelen -zoals bij Uber – staat in beide leeftijdscategorieën weliswaar op de tweede plaats, maar de diensten worden door 32 procent van de millennials gebruikt, terwijl in de oudere leeftijdsgroepen slechts 12 procent op de services beroep zou worden gedaan.

Verder kon worden vastgesteld dat 32 procent van de millennials aankopen verricht op platformen voor ambachtelijke producten, maar bij de oudere consumenten valt dat cijfer terug tot 11 procent.

De top vijf van de meest populaire sectoren uit de deeleconomie wordt verder ingevuld met alternatieve hotelformules en persoonlijke diensten, die bij de millennials door respectievelijk 30 procent en 22 procent worden gebruikt. Bij de oudere leeftijdsgroepen daalt dat aandeel tot respectievelijk 11 procent en 10 procent.

Andere populaire onderdelen van de deeleconomie bij de millennials zijn professionele diensten (20 procent), crowdfunding (17 procent), kredieten (17 procent) en het lenen van vervoermiddelen (14 procent).

Bij de oudere bevolkingsgroepen blijven deze scores echter ruim onder de grens van de 10 procent. (mah)