Starbucks-baas: “We hebben een president die elke dag opnieuw chaos creëert en dat weegt op het consumentengedrag”

“Donald Trump creëert chaos en dat heeft een impact heeft op de Amerikaanse economie. De wereld is verknoeid. Er heerst grote druk en bezorgdheid. We hebben een president die elke dag opnieuw chaos creëert en dat weegt zonder twijfel op het consumentengedrag”.

Dat heeft Howard Schultz, de voormalige CEO en huidige voorzitter van de multinationale koffieketen Starbucks, tegenover een groep werknemers gezegd. Een video van het gebeuren is gelekt aan de zakenwebsite Business Insider.

Schultz staat bekend als een fervent tegenstander van Trump en steunde tijdens de verkiezingscampagne de Democratische genomineerde Hillary Clinton.

Toen Trump kort na zijn aantreden een inreisverbod uitvaardigde voor mensen uit een reeks moslimlanden, beloofde Starbucks om 100.000 vluchtelingen te zullen rekruteren. Schultz schreef toen dat er twijfels waren ontstaan omtrent de ‘American Dream’.

“Starbucks heeft een tegengif”

Toch denkt Schultz dat zijn bedrijf ‘een tegengif’ heeft: “Dat hebben we altijd gehad. Het is onze gemeenschapszin en de sfeer die we rond familie hebben gecreëerd”.

De Starbucks-baas nam in april dit jaar ontslag als CEO van zijn bedrijf om zich verder toe te leggen op de verdere ontwikkeling van dochterbedrijf Reserve Roastery and Tasting Room, dat twee jaar geleden in zijn thuisstad Seattle een eerste flagship-store opende. Hij werd als CEO opgevolgd door Kevin Johnson, de voormalige operationeel directeur van het concern.