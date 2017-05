Artificiële intelligentie verovert ook de winkelvloer

In de loop van de volgende drie jaar wil 45 procent van de retailers kunstmatige intelligentie inzetten om de beleving van de consument te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BRP Consult.

De onderzoekers stelden vast daarbij vast dat 55 procent van de retailers de consumentenbeleving wil verbeteren, zodat ook de klantentrouw zou kunnen worden opgedreven.

Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van een verdere optimalisering van de mobiele shopping-ervaring en de creatie van een naadloze overlapping van de verschillende verkoopkanalen.

Bovendien kon een streven worden opgemerkt naar de versterking van het ecommerce-aanbod met behulp van elementen uit de fysieke verkoop.

Complex

“De klantenbeleving is in de nieuwe winkelomgeving, die online en offline aspecten combineert, veel complexer geworden dan in een wereld waar ecommerce en de fysieke winkelomgeving sterker waren gescheiden,” benadrukt Perry Kramer, vice-president bij BRP Consult.

“Daarom investeren retailers in technologieën die het mogelijk maken om ook in de online winkelomgeving koopwaar fysiek uit te proberen of verkopers te raadplegen. Er wordt over de hele lijn getracht aan de consument een optimale beleving aan te bieden.”

“Die complexe benadering wordt nog intensiever naarmate de impact van sociale media, het internet-of-things, kunstmatige intelligentie en machine learning toeneemt.”

Er wordt dan ook opgemerkt dat de consument in de toekomst wellicht vaker zal worden geconfronteerd met artificiële intelligentie zoals Siri of Alexa, terwijl de klantendienst mogelijk door een chatbot zal worden vertegenwoordigd. “De menselijke interactie zal daarbij vaak minder efficiënt blijken dan de kunstmatige intelligentie,” wordt in het rapport aangevoerd.

Onder meer wordt opgemerkt dat diverse retailers al gebruik maken van technologie om de klantenervaring te verbeteren. Daarbij blijkt dat inmiddels 89 procent van de retailers sociale mediacommentaar hanteren als een instrument om de klanttevredenheid te meten, tegenover 59 procent vorig jaar. (mah)