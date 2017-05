Banken anno 2017: loon dat op 24 mei werd gestort stond op 30 mei op de rekening

Banken geven doorgaans graag verregaande automatisering als reden op wanneer ze personeel ontslagen. Toch hebben diezelfde banken anno 2017 soms nog vijf dagen nodig om uw loon op uw bankrekening te krijgen nadat het door uw werkgever is gestort.

“Ondanks alle berichten over verregaande informatisering in de sector, blijkt dat banken tijdens lange weekends nog steeds amper elektronische verrichtingen kunnen verwerken’, schrijft Het Laatste Nieuws (betaalde toegang).

De krant geeft daarbij het voorbeeld van een werkgever die op woensdag 24 mei de lonen van zijn werknemers stortte, maar dat geld verscheen pas dinsdag 30 mei op de rekening van de betrokkenen.

Europa verplicht nochtans dat geld dat van een bank naar een andere wordt overgeschreven, de volgende bankwerkdag op de rekening van de bestemmeling moet staan. Dat is de theorie. In de praktijk moeten overschrijvingen naar andere banken worden gebundeld, alvorens ze op hun beurt kunnen worden ‘vereffend’. En het is daar dat de schoen wringt.

5 dagen om een loon van bank A naar bank B te zenden

Die vereffeningen worden niet in het weekend verricht. Wanneer betalingen op een werkdag na 18 uur worden gedaan, worden ze pas de volgende werkdag vereffend. Betalingen die woensdag 24 mei na 18 uur werden ingebracht, werden dus pas op maandag 28 mei behandeld, om een dag later – op 29 mei – op de rekening van de bevoordeelde te verschijnen. Bij een lang weekeinde is uw geld dus al snel 5 dagen onderweg. De tijd die nodig is om 5 keer heen en weer naar pakweg de VS te vliegen.