“Goldman Sachs financiert Venezolaanse dictatuur”

Julio Borges, de voorzitter van het Venezolaanse congres houdt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verantwoordelijk voor “het helpen en bijstaan van de dictatuur van Nicolas Maduro”. Dat schrijft hij in een brief aan LLoyd Blankfein, de voorzitter van de Wall Streetbank.

Goldman kocht vorige week voor 2,8 miljard dollar aan obligaties van PDVSA, het nationale petroleumbedrijf van het noodlijdende Latijns-Amerikaanse land. De obligaties vervallen in 2022.

“Goldman Sachs’ financiële steun aan dit regime zal de brutale repressie waaronder honderdduizenden Venezolanen lijden, die vredevol protesteren tegen de gang van zaken in dit land, enkel versterken,” staat in de brief te lezen.

Hongersnood

De voorbije maanden zijn bij protesten in Venezuela al 60 mensen gedood. De val van de socialistische economie heeft hongersnood gebracht naar het land met ‘s werelds grootste bewezen oliereserves.

“Rekening houdende met het ongrondwettelijke karakter van de regering Maduro, die weigert democratische verkiezingen te organiseren en systematisch de mensenrechten schendt, is het wanhopig vast te moeten stellen dat Goldman Sachs bereid bleek deze transactie aan te gaan”.

Het congres zegt een onderzoek te zullen instellen en toekomstige, democratische Venezolaanse regeringen zal adviseren de obligaties te erkennen, noch uit te betalen op vervaldag.

Goldman Sachs weigerde commentaar te geven, maar het persagentschap Reuters weet via een bron binnen die bank dat de transactie niet direct via Goldman Sachs verliep, maar via een drietal Europese tussenpartijen.