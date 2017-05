Google gaat ook uw offline activiteit in kaart brengen

Het internetbedrijf Google heeft een nieuw programma geïntroduceerd waarmee adverteerders de kans krijgen beter te bepalen op welke manier hun commerciële inspanningen in reële verkopen worden omgezet.

De nieuwe dienst kreeg de naam Google Attribution en wordt momenteel door een aantal partners van het internetbedrijf uitgetest.

Binnenkort zal de technologie volgens Sridhar Ramaswamy, bij Google verantwoordelijk voor de reclame-activiteiten, echter ook aan een bredere groep adverteerders ter beschikking worden gesteld.

Critici werpen echter op dat ook deze nieuwe toepassingen tot belangrijke vragen over de bescherming van persoonlijke gegevens aanleiding zullen geven.

Totaalbeeld

“Google Attribution maakt het voor een adverteerder mogelijk om de impact van zijn reclame op verschillende activiteiten te meten,” benadrukt Sridhar Ramaswamy.

“Email-adressen en loyaliteitprogramma’s kunnen worden gecombineerd met de gegevens van andere diensten die door Google voor adverteerders – zoals AdWords, Google Analytics of DoubleClick Search – worden aangeboden. Op die manier kan een totaalbeeld worden gecreëerd over de impact van reclamecampagnes.”

Het bedrijf zegt daarbij te garanderen dat de gegevens op een veilige en anonieme manier zullen worden verwerkt.

“Een combinatie van online activiteiten en aankopen in de fysieke winkels is binnen de reclamewereld al lang een zoektocht naar de heilige graal, maar daarbij moeten vragen worden gesteld over de privacy-bescherming,” benadrukt Jan Stanley, analist bij de American Civic Liberties Union (Aclu).

“Er moet dan ook de vraag worden gesteld waar deze evolutie zal eindigen. Deze nieuwe toepassing betekent opnieuw een volgende stap naar een grotere controle over de burger. Ondanks alle garanties die door Google worden geboden, dreigen de goede intenties onder de enorme druk van het winstmotief te zullen begeven.”