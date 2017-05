Het einde van de westerse alliantie: de vijfvoudige stommiteit van Merkel

Door te stellen dat Europa zijn lot in eigen landen moet nemen omdat we niet meer op de VS kunnen rekenen, beging Merkel een vijfvoudige stommiteit, schrijft Gideon Rachman in een opiniestuk in de Financial Times.

“Het is makkelijk om Trumps desastreuze passage in Europa de schuld te geven voor deze nieuwe episode,” schrijft de specialist buitenlandse zaken van de Engelse zakenkrant, “maar ook de Duitse bondskanselier gedroeg zich onverantwoordelijk”:

Merkel: “De tijden waarin we volledig op anderen konden rekenen, zijn zowat voorbij, heb ik de afgelopen dagen ervaren. Wij Europeanen moeten ons lot eigenlijk in eigen handen nemen. Natuurlijk moeten we vriendschappelijke relaties onderhouden met de VS en met het Verenigd Koninkrijk en met andere buren, waaronder Rusland. Maar we moeten zelf voor onze toekomst vechten. “

1. Onder geen beding had men Trump vier maanden mogen geven om twijfel te zaaien op een transatlantisch verdrag dat 70 jaar vrede in Europa heeft gegarandeerd.

2. Trump had wel degelijk een punt toen ie stelde dat het niet aan de VS is om bijna 75% van de Navo-uitgaven voor zijn rekening te nemen. Ook Duitsland (1,2% van zijn budget i.p.v. de overeengekomen 2%) heeft daar mee van geprofiteerd, maar stelt nu dus dat de VS een onbetrouwbare partner zijn.

3. Door te stellen dat de westerse alliantie aan haar einde komt, begaat Merkel dezelfde fout als Trump toen die weigerde artikel 5 van het Navo-verdrag te bevestigen (een aanval op één Navo-land is een aanval op alle leden). Op deze manier verzwakte Merkel de Europese defensie.

4. Ook Merkels kritiek op Groot-Brittannië was – ondanks de Brexit – unfair. Inzake het klimaat koos Londen resoluut de zijde van de EU en ook de regering May heeft het belang van de Navo keer op keer onderstreept. De Britten betalen wel de vooropgestelde 2% die recht geven op lidmaatschap van het transatlantische verdrag. Een harde Brexit zou ook Groot-Brittannië uit de Navo kunnen halen – vooral als de Amerikanen de alliantie de rug toekeren. Waar staat Europa dan?

5. De laatste stommiteit in Merkels aanpak is dat hij haaks staat op alles wat Duitsland uit zijn verleden heeft geleerd. Dat land heeft – meer dan eender welk ander land – over zijn verleden nagedacht en de harde lessen met nederigheid geleerd.

“Dat een Duits leider in een biertent in Beieren de scheiding van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aankondigt en tegelijkertijd die landen op hetzelfde niveau als Rusland positioneert, is gewoonweg verbazingwekkend. […] Als gevolg daarvan zeggen sommigen dat de Duitse kanselier nu de echte leider van de westerse wereld is geworden. Maar die titel is wel erg voorbarig toegekend. De trieste realiteit is dat ze weinig interesse lijkt te hebben om voor de redding van de westerse alliantie te vechten.”

Sven Hoppe / dpa / AFP