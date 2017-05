De media anno 2017: het managen van de achteruitgang?’

“Ik kom uit een bedrijfstak waar de voorbije 20 jaar enkel is nagedacht over hoe we kunnen overleven. Alle mediabedrijven die ik ken zijn enkel bezig met: “Hoe houden we onze merken zo lang mogelijk in de lucht?”

Dat zegt Derk Sauer in een interview net Ernst-Jan Pfauth (Media Nieuwsbrief). Volgens hem zal in de media alles wat generiek (algemeen) is verdwijnen en kan enkel specifiek (niche) overleven.

“Het is eigenlijk heel depressief werk. Er wordt enkel gesproken over rationalisatie, bezuinigingen…”

Sauer (rechts op de foto) begon ooit als oorlogsverslaggever, werd hoofdredacteur van De Nieuwe Revu en richtte in de jaren negentig tijdschriften en kranten op in Rusland. Hij was een tijd mede-eigenaar van NRC Media en is nu bestuurder bij het Russische mediabedrijf RBK. Samen met zijn vrouw baat hij ook een succesvolle yoga-uitgeverij uit.

De media van de toekomst: niche of ‘global brand’

Volgens Sauer bestaan de media over een paar jaar enkel nog uit niche-publicaties – zoals een yogasite en ‘global brands’ of wereldmerken zoals The New York Times.

“Alles wat daartussen zit verdwijnt. Want aan advertenties valt niet genoeg meer te verdienen en het publiek is steeds minder bereid te betalen voor algemene media.”

Nieuwe spelers in de tijdschriftenmarkt – meestal kleine bedrijfjes die terdoodveroordeelde tijdschriften overnemen – zijn gespecialiseerd in het verlengen van het proces van de bezuiniging, zegt Sauer. “De oplages gaan niet plots omhoog, ze groeien niet, maar geven een nieuwe dimensie aan bezuinigingen. Vier tijdschriften worden gerund door een hoofdredacteur en vijf freelancers.”

Blendle is gebouwd op dode bomen

Sauer heeft ook bedenkingen bij distributiemodellen als Blendle. “Het is een businessmodel gebouwd op dode bomen, want al die publicaties zullen uiteindelijk verdwijnen. Ook Blendle zal moeten overschakelen op podcasts, video’s etc. Misschien is Amazon daar zelfs al mee bezig. Die zijn met alles bezig.

Navalny, Colbert, Oliver en co…

Volgens Sauer hebben individuen vandaag meer impact op de maatschappij dan traditionele uitgeverijen. Hij noemt het voorbeeld van de Russische oppositie-activist Navalny en de Amerikaanse presentatoren van de ‘late night shows’. Navalny maakte recent nog een filmpje over de rijkdom van premier Medvedev. Dat is ondertussen al 21 miljoen keer gedeeld. “Dat heeft een veel groter impact op de maatschappij dan een artikel in een krant.”

“De nieuwe media zullen dus worden beheerst door de mensen die weten hoe ze nieuwe technologie kunnen inzetten. De disruptie is onvermijdelijk.”