Zonnepanelen: voorspelling IEA zit er al 10 jaar naast

Heb je zonnepanelen? Je bent niet de enige. Want oh, wat willen we allemaal graag zonnepanelen. Logisch, ook. De aanschaf is prima te doen, het betaalt zichzelf uiteindelijk terug en hoe meer we het doen, hoe minder we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De impact op de planeet is ook niet mis, trouwens.

Zonnepanelen zijn dus de bom, zeker als ze er zo goed gaan uitzien als Elon Musk wil. Je zou zeggen dat experts dat hadden kunnen voorzien, maar dat is dus niet zo. Kijk naar deze grafiek, gemaakt door Auke Hoekstra voor de Technische Universiteit Eindhoven:

I made a graph showing the historic track record of the IEA in predicting solar: reality steeply increasing but IEA is having none of it. pic.twitter.com/Mq5Jx8LY6z — AukeHoekstra (@AukeHoekstra) May 21, 2017

Afkortingen

De IEA (International Energy Agency) publiceert elk jaar de World Energy Outlook. Dat zou een indicator moeten zijn van welke transformaties de wereldwijde energiemarkt doormaakt.

Voor de goede orde: de zonnepanelen die we thuis installeren of gaan installeren tellen antuurlijk ook mee, maar de grote sprongen in wat hier gemeten wordt (de PV, oftewel PhotoVoltaic, additions) worden gedaan door grote solar farms, zoals deze drijvende 40 megawatt PV-installatie in China.

Conservatief

Waar het ook vandaan komt, de IEA zit er structureel naast met de hoeveelheid zonnepanelen die er bij komt. De echte lijn (de zwarte) gaat dus elk jaar opnieuw veel harder dan de IEA voorspelt.

Dat komt omdat de experts conservatieven zijn, zegt Hoekstra volgens Green Car Reports. Radicale uitvindingen en verbeteringen worden vaak genegeerd en zo kan het zijn dat terwijl de data suggereert dat we met zijn allen nog veel meer en sneller zonnepanelen gaan installeren, het belangrijkste orgaan dat die veranderingen bij houdt er al tien jaar naast zit.

Wat betekent dat uiteindelijk? Dat zonnepanelen niet te stoppen zijn. Samen met windenergie (die afgelopen jaar voor het eerst in de historie meer heeft opgeleverd dan energie uit water) wordt het de dominante manier voor mensen om energie op te wekken.

Dan zit er vermoedelijk nog een grotere stijging in het verschiet voor zonnepanelen, dus kun je het je niet meer permitteren om dat niet in de gaten te houden. Het is zo makkelijk om te doen, je zou wel gek zijn.

[Deze bijdrage verscheen eerder op Dutchcowboys.nl