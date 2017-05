Van de man die de grootste mozzarellaproducent ter wereld werd bestaat maar 1 foto

85% van de Amerikaanse markt voor pizzakaas – goed voor 3 miljard dollar per jaar – is in handen van één enkele man: James Leprino. Op de Forbes-lijst van de 400 rijkste Amerikanen rangschikt Leprino – met een geschat fortuin van 2,9 miljard dollar – op plaats 232, tussen de hefboomfondsmanagers en de softwaremakers.

Dat de man met zijn rijkdom niet te koop loopt, mag blijken uit het feit dat er slechts 1 foto van hem circuleert, een beeld uit 1978, waarop hij aan zijn bureau zit, geflankeerd door een medewerker. Het magazine Forbes strikte hem onlangs voor een interview, maar ook daar was een fotograaf niet gewenst. Pronken met luxueuze zeejachten en andere typisch rijkemansgrootspraak is er dus zeker niet bij.

Leprino Foods’ mozzarella-monopolie

Zijn bedrijf Leprino Foods, waarvan hij 100% van de aandelen bezit, heeft zijn hoofdzetel in Denver (Colorado) en voorziet Amerikaanse ketens als Pizza Hut, Domino’s, Papa John’s en Little Caesars van mozzarella, waarbij het dus 85% van de totale markt in handen heeft. Geen enkel bedrijf ter wereld produceert meer mozzarella dan dit.

Nadat hij in 1958 zijn vaders kruidenierswinkel met Italiaanse specialiteiten had gesloten, zette Leprino vol in op de stijgende populariteit van pizza en besloot hij zich uitsluitend toe te leggen op de levering van kaas. Hij slaagde er de snelle opmars van Pizza Hut bij te houden, liet een reeks productiepatenten registreren, investeerde steeds verder in technologie. Dit alles laat hem toe zich van een winstmarge van 7% netto te verzekeren, door een kloof tussen hemzelf en kleinere leveranciers te slaan.

4 kernwaarden: kwaliteit, service, prijs en ethiek

Leprino toonde zich altijd bezeten door focus en efficiëntie en beschouwt zijn bedrijf eerder als een biotech-organisatie binnen de voedingsindustrie. Zo slaagde hij er in het afval van de kaas te recycleren tot lactose en is hij ook daarin ‘s lands grootste exporteur. Elke innovatie leidt tot meer schaalgrootte en lagere prijzen, twee stokpaardjes van grote pizza-ketens. De kost van de kaas op een pizza bedraagt dan ook ruim 40% van de totale kostprijs.

Het bedrijf heeft nooit een levering moeten terugroepen en behandelt elke klant als ware het de enige klant die ze hebben. Alles wat het bedrijf doet staat in het teken van 4 kernwaarden: kwaliteit, service, prijs en ethiek. Deze focus laat Leprino Foods toe beter te doen dan eender welke concurrent.

Republikein in hart en nieren

Volgens OpenSecrets.org heeft Leprino sinds 1990 anderhalf miljoen dollar geschonken aan politieke campagnes en organisaties. Ruim 80% daarvan ging naar Republikeinse kandidaten.