Trumps Verenigde Amerikaanse Emiraat

In zijn column in de New York Times schrijft auteur Thomas Friedman dat telkens hij andere landen bezoekt de vraag ‘Wie is Amerika vandaag?’ krijgt voorgeschoteld. Zijn antwoord: “We zijn niet langer de Verenigde Staten van Amerika. We zijn het nieuwe VAE: Het Verenigde Amerikaanse Emiraat”:

“We hebben een emir. Zijn naam is Donald. We hebben een kroonprins. Zijn naam is Jared. We hebben ook een kroonprinses. Haar naam is Ivanka. We hebben een adviserend orgaan (congres) dat alles wat de emir wil goedkeurt. En zoals in elke goede monarchie, ziet onze heersende familie geen enkel conflict tussen haar persoonlijke belangen en die van de staat.

Daarom zou elke sluimerende Kennedyesque gedachte die men over ons kan hebben moeten worden verboden, leg ik dan uit.

Laat elk land weten – of het ons nu goed of kwaad wenst – dat we geen enkele prijs zullen betalen, geen lasten zullen dragen, geen ontberingen zullen verdragen, noch vrienden zullen steunen of vijanden zullen bekampen om het succes van de vrijheid te verzekeren- tenzij we op voorhand worden betaald.

En we accepteren cash, cheques, goud, Visa, American Express, Bitcoin en lidmaatschap in Mar-a-Lago.”