Apotheker wordt volgende doelwit Amazon

Het ecommerce-bedrijf Amazon wil zich ook op de distributie van geneesmiddelen toespitsen. Dat kan volgens waarnemers onder meer worden afgeleid aan een vacature die het concern recent heeft geplaatst waarbij gezocht wordt naar een general manager met een farmaceutische achtergrond.

Met de verdeling van geneesmiddelen zou Amazon een bijzonder lucratieve markt betreden. Alleen al in de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan vier miljard voorschriften afgeleverd.

Twee jaar geleden vertegenwoordigde de activiteit een omzet van ongeveer 300 miljard dollar. In Groot-Brittannië zouden apothekers voor 12 miljard pond geneesmiddelen verkopen.

In de Verenigde Staten is Amazon recent gestart met de verkoop van medische uitrusting, terwijl in Japan al met een aantal apothekers zou worden samengewerkt om geneesmiddelen aan patiënten te leveren.

Regelgeving

David Jinks, hoofd consumentenonderzoek bij makelaar ParcelHero, benadrukt dat Amazon op de farmaceutische markt in Groot-Brittannië mogelijkheden zou kunnen krijgen door een samenwerking met de elektronische voorschriften-divisie van de Britse National Health Service.

“Groot-Brittannië is door Amazon al herhaaldelijk gebruikt als testgebied voor de lancering van nieuwe diensten,” benadrukt Jinks. “Het bedrijf zou in het land dat ook een experimentele farmaceutische activiteit kunnen opstarten.”

David Jinks waarschuwt wel dat de activiteit Amazon voor een grote uitdaging zou plaatsen. “Groot-Brittannië heeft één van de meest gereguleerde farmaceutische markten van de hele wereld,” benadrukt hij. “Daarbij worden strenge regels gehanteerd voor partijen die geneesmiddelen kunnen verdelen.”

“Om de markt te kunnen betreden, zou Amazon dan ook onder meer geregistreerd moeten worden bij het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.”

Amazon zelf gaf geen commentaar over mogelijke plannen rond een intrede op de Britse farmaceutische markt.