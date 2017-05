De media en de Ramadan: een variante op het Stockholmsyndroom?

Na een Hemelvaartpauze zonder krant, TV of sociale media (hoe ziek moet je zijn om in zo’n heerlijk zomers weekend te facebooken?) doe ik de boeken terug open, en wat merk ik? Alles gaat over de Ramadan, de vastenperiode van de moslims die overdag niet mogen eten of drinken.

Het is een bizarre hype: religieuze gebruiken in andere godsdiensten worden nu niet bepaald als mediageniek beschouwd (iemand nog iets gehoord van het boeddhistische nieuwjaar? Of… hemelvaart?), behalve als het over islamrituelen gaat, dan is het groot nieuws.

Ach die vasten. Als kleine jongen deed ik er zelf ook aan mee in de katholieke ritus, wat zich vooral uitte in 40 dagen snoepverbod en een doos vol opgespaard suikergoed dat op Paaszaterdag in een record tempo werd binnengespeeld tot ik er van moest kotsen. Toen al vermoedde ik dat religie gaat over compensatie en overcompensatie, nutteloze schuldgevoelens, zelfbestraffing en misbegrepen groepsgevoel. Ik behoor tot die Vlamingen die niet snapt hoe wij, na de pastoors en de kwezels naar huis gestuurd te hebben, ons met imams en aanverwanten kunnen inlaten. Is onze cultuur niet klaar voor het vrijdenken? Moet de islam een leegte opvullen die het christendom achter zich liet?

Bladvullend nieuws…

De Ramadan dus, en de tamelijk geforceerde pogingen van de media om het fenomeen te verkopen als aspect van een diverse, veelkleurige samenleving. Oppervlakkig gezien is er met die belangstelling niks mis en zou men het als bladvullend nieuws kunnen beschouwen zoals zovele andere dead donkey-onderwerpen.

Maar de nadrukkelijke positieve beeldvorming doet nog iets anders vermoeden: het lijkt een poging om andermaal onze westerse breeddenkendheid te demonsteren tegenover een ideologie die niet bepaald uitblinkt in breeddenkendheid. Het is zoals een kind dat lief spreekt en snoepjes geeft aan een kwade hond, een tactiek die succes oplevert maar soms ook niet.

… een variant op het Stockholmsyndroom…

Denkt men dat nog wat verder door, dan zou men van een variant op het zgn. Stockholmsyndroom kunnen spreken: islamofilie als binnenste buiten gekeerde angst en onderwerpingsgedrag. Zich aanschurken bij iets dat terreur oproept, in de hoop van zelf gespaard te blijven. Een charme-offensief uit drang naar zelfbehoud. Nu al spreek ik mijn moslimbuur elke dag vriendelijk aan en doe wekelijks gratis zijn gazon af, in de hoop dat hij ons spaart als de messen gewet worden, of ons minstens een pijnloos einde bezorgt.

… Of ons minstens passief schikken naar de gebruiken van één bepaalde dominante religie

Een rare vorm van exorcisme dus, die zogenaamde Ramadan-hype. De religieuze berichtgeving van de profane pers ademt voor de aandachtige lezer een onderlaag van angst uit, rond het absolute doemscenario voor elke brave journalist met een persdiploma: kogels, bloedspatten op de muren, de Charlie-razzia op de redactie. Neen, daarvoor hebben we niet gestudeerd, dan toch maar liever positief berichten over de islamitische vastenceremonie en de sfeer van verbondenheid die uitloopt in het euforische suikerfeest. Een strategie die niet werkt omdat daarmee enkel de dhimmitude wordt bevorderd, het idee dat wij ons minstens passief moeten schikken naar de gebruiken van één bepaalde dominante religie, inclusief de seksuele segregatie enzovoort.

In een maatschappij die haar kompas van de Verlichting niet kwijt is, zouden media zich nooit gegijzeld voelen door een assertieve religie die in essentie andersdenkenden en ongelovigen uitsluit. Soit, een hete Hemelvaart was het, niet tot aan de hemel, maar toch wel van de grond gegaan. Van mij mogen ze voorlopig nog even vasten en naar Mekka bidden, zolang we er geen last van hebben en het niet uit de hand loopt. Niettemin: media-overexposure is hier ongepast, wij moeten de moslims bekeren tot het hier-en-nu, niet andersom. De auteur Johan Sanctorum publiceert op zijn blog Acta Sanctorum. Deze opinie vertolkt enkel zijn mening.