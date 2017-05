Vlaamse schoolverlaters kunnen snel aan het werk

Schoolverlaters vinden in Vlaanderen steeds sneller een baan. Dat zegt een rapport van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Opgemerkt wordt dat 17.810 jongeren twee jaar geleden hun studies hebben beëindigd, maar slechts 11 procent daarvan bleek één jaar later nog steeds geen werk te hebben, tegenover 13 procent twee jaar voordien.

Vooral laaggeschoolden ervaren in hun zoektocht naar tewerkstelling grote barrières, al wordt opgemerkt dat de situatie in Vlaanderen gevoelig beter is dan in de buurlanden.

Alleen Zweden en enkele Oost-Europese landen zouden betere cijfers kunnen voorleggen.

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar geeft toe dat de positieve resultaten gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan de economische conjunctuurverbetering, maar benadrukt ook de sterkere kwaliteit van de diploma’s.

Ervaring

Voor de eerste keer bezat immers meer dan de helft van de schoolverlaters een diploma hoger onderwijs, dat de kandidaat een veel grotere kans biedt om een baan te vinden.

In deze groep bleek dan ook na één jaar nog slechts 4,8 procent geen baan te hebben gevonden. Aangestipt wordt dat de kansen voor hooggeschoolden op de arbeidsmarkt tot het hoogste niveau in vijf jaar zijn gestegen.

Anderzijds wordt gewaarschuwd dat de mogelijkheden voor laaggeschoolde kandidaten steeds verder inkrimpen. Opgemerkt wordt dat 7,8 procent van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt geen diploma middelbaar onderwijs kon voorleggen. In die groep bleek ruim 33 procent één jaar later nog altijd op zoek te zijn naar een baan.

De Vlaamse arbeidsdienst benadrukt dat het aantal schoolverlaters zonder diploma de voorbije jaren weliswaar is gedaald, maar voegt er aan toe dat ook hun kansen op de arbeidsmarkt steeds meer uitzichtloos worden.

De overheid zal volgens Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, dan ook vooral inspanningen doen om deze jongeren ervaring te laten opdoen. “Bedrijfsleiders staan immers open voor mensen zonder diploma, op voorwaarde dat een bepaalde ervaring kan worden aangetoond,” aldus de minister.