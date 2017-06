Een nieuwe supermarkt is zo populair dat 20% van de bevolking lid is van zijn Facebookgroep

De IJslanders vonden het blijkbaar hoog tijd dat zich een nieuwe speler op het eiland aanbood, want nog vooraleer Costco op 23 mei in Garðabær (een buitenwijk van de hoofdstad Reykjavik) zijn deuren opende, had al 1 op elke 8 inwoners zich opgegeven voor lidmaatschap. (Wie bij Costco wil kopen moet namelijk eerst lidgeld betalen; het bedrag varieert naargelang het land. Amerikanen betalen 55 dollar per jaar, Spanjaarden 30 euro, IJslanders 4.800 kronen of omgerekend zo’n 43 euro…)

Liefst 67.000 mensen, dat is 20% van de IJslandse bevolking, heeft zich ondertussen al lid gemaakt van de Facebookpagina van Costco IJsland.

Het enthousiasme – op de openingsdag moesten speciale interventieteams worden ingehuurd om de massa onder controle te houden – mag niet verwonderen. De 3 bestaande ketens zijn er in geslaagd om het gebrek aan concurrentie uit te buiten en de markt onder hen te verdelen. Ze verkopen hun goederen tegen prijzen die gemiddeld 70% hoger liggen dan in het buitenland. Een lokaal biertje kost er om en bij de 9 euro.

Het aantal mensen dat een populaire lokale app die de prijzen in alle supermarkten vergelijkt heeft gedownload, is sinds de opening van Costco op het eiland met nog eens een derde toegenomen.

Costco has just opened in Iceland for the first time. The people of Iceland have been gripped by Costco mania. pic.twitter.com/JQN0S2YbKD

— Ragnar Jonasson (@ragnarjo) May 25, 2017