Voor het eerst sinds 1945 heeft een Amerikaans president niet één wetenschapper in zijn team

De Verenigde Staten trekken zich als eerste land terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Twee andere landen hadden het akkoord niet ondertekend: Nicaragua en Syrië.

Nicaragua’s positie is eerbiedwaardig: het land weigerde te tekenen omdat de overeengekomen doelstellingen geen bindend karakter hebben en dus niet kunnen worden afgedwongen. Bij Syrië hoort weinig uitleg: het land kon niemand afvaardigen omdat de regering van Bashar al-Assad een internationale paria is en geen van zijn kabinetsleden het aandurfde naar Parijs af te reizen.

“Wie denken die idiote wetenschappers wel dat ze zijn?”

Toch moet de Amerikaanse beslissing niet echt verwonderen, schrijft Foreign Policy in een artikel dat als titel “How the White House lost its brains” meekreeg. Wat blijkt? Donald Trump is de eerste Amerikaanse president sinds 1945 die geen enkele wetenschappelijk adviseur in zijn team heeft. Niet één.

Het enige precedent is Richard Nixon, die wel een reeks wetenschappelijke adviseurs had aangeduid, maar die had ontslagen toen hun aanbevelingen hem niet bevielen. (“Wie denken die idiote wetenschappers wel dat ze zijn?“ had Nixon gezegd.)

Trump heeft geen boodschap aan wetenschap

Trump heeft geen boodschap aan wetenschappers en heeft de voorbije 4 maanden geen enkele wetenschapper in welke wetenschappelijke of technologische functie dan ook benoemd, schrijft Foreign Policy. Ook in zijn kabinet is geen enkele plaats voor een wetenschapper voorzien.

Het Witte Huis beschikt normaal over wat de President’s Council of Advisors on Science and Technology wordt genoemd, een panel bestaande uit academici, technologen en andere experts, die tijd vrijmaken om de president te adviseren inzake onderwerpen gaande van cyberveiligheid tot kernfysica.

De huidige regering Trump heeft niet de minste interesse getoond in het benoemen van nieuwe adviseurs, noch zijn openstaande betrekkingen in wetenschappelijke en technologische posities in het Witte Huis ingevuld. Ook het White House Office of Science and Technology Policy, dat advies geeft aan de regering, heeft momenteel geen directeur.

Trump vooral op zoek naar ‘a win’

Door zijn land uit het klimaatakkoord te halen komt Trump in ieder geval tegemoet aan een belofte die hij tijdens zijn campagne had gemaakt. De reden voor de terugtrekking moet volgens commentatoren vooral daar worden gezocht, want Trump – die donderdag ook terugkwam op zijn belofte om de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jerusalem te verplaatsen – is duidelijk op zoek naar een ‘win’.