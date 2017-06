‘Onafhankelijk Europa’ blijft op techvlak volledig afhankelijk van de VS

De aankondiging donderdag door de Amerikaanse president Donald Trump dat zijn land zich uit het klimaatakkoord terugtrekt, kon Wall Street niet deren . De Amerikaanse beurzen blijven de records onder invloed van de technologie-aandelen aan elkaar rijgen.

De beurskapitalisering van de bedrijven die vandaag onder het acroniem GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) of FAANG (idem, met een bijkomende N voor Netflix) worden samengevoegd, maar ook die van andere Amerikaanse techbedrijven, bezorgt menig belegger stilaan hoogtevrees.

De 5 bedrijven met ‘s werelds grootste globale beurskapitalisering zijn alle Amerikaans. Dag na dag valt ergens wel een record te noteren. Eerder deze week overschreed het aandeel Amazon de 1.000 dollar, daarvoor werd Apple het eerste bedrijf ter wereld met een waarde boven de 800 miljard dollar. Of nog, de beurswaarde van deze 5 bedrijven overstijgt de waarde van de beurzen van Parijs en Frankfurt… gecombineerd.

Waar staan de Europese techbedrijven in dit alles? Nergens

Krijgt het dagelijks oplijsten van deze records stilaan iets anekdotisch, dan is het alles behalve dat: deze Amerikaanse bedrijven domineren de techwereld en de techwereld domineert de economie en onze privé-levens. Ze domineren met andere woorden… de wereld. Waar staat Europa in dit alles? Nergens. Europa maakte de fout om deze groepen zomaar ongecontroleerd het continent over te laten nemen. Vandaag speelt Europa op dat vlak niet eens meer mee. Het eerste Europese bedrijf in dit lijstje is het Zwitserse Nestlé, op plaats… 16. Een Europees techbedrijf is in de verste verte niet te bespeuren…

Waar staat China in dit alles?

China maakte wel de juiste keuze en sloot zijn grenzen om de eigen bedrijven te bevoordelen. Ook daar zijn waanzinnige successen geboekt, waarover – vanwege de taalbarrière – in onze contreien minder wordt gesproken. Maar bedrijven als Baidu, Alibaba en Tencent rukken snel op en doen het met beurskoersen die sinds begin 2017 ruim 40% hoger noteren zelfs beter dan hun Amerikaanse collega’s. Alibaba en Tencent rangschikken op de lijst van bedrijven met de grootste beurskapitaliseringen ter wereld op respectievelijk plaats 10 en 11. China zit in tegenstelling tot Europa wel mee in het kop-peleton van de technoreuzen.

Waarom is dit belangrijk?

Nu Europa wordt geconfronteerd met een isolationistische Amerikaanse president, klinkt de roep om een meer autonome en onafhankelijke Europese koers te varen steeds luider. Een onafhankelijk Europa dat dus volledig wordt gedomineerd door Amerikaanse technologie. Net daarom is de Amerikaanse hegemonie op dat vlak zo overweldigend.