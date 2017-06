Iran toont ongesluierde vrouwen op televisie

Op het derde net van de Iraanse nationale televisie Irib wordt ter gelegenheid van de Ramadan de tv-serie “Nafas” uitgezonden, waarin ongesluierde Iraanse vrouwen te zien zijn. “Nafas” vertelt het verhaal van een Iraanse verpleegster vóór en tijdens de Iraanse Revolutie van 1979.

Dat sommige vrouwen in de serie ongesluierd zijn is opmerkelijk, omdat de islamitische wet, die in 1979 in Iran werd geïmplementeerd, de sluier verplicht voor alle vrouwen, ook wanneer ze op televisie verschijnen.

Wel wordt de wet door de overheidszender enkel op Iraanse vrouwen toegepast en zijn er af en toe buitenlandse films te zien waarin ongesluierde vrouwen optreden. De overheid geeft trouwens ook toe dat de meeste Iraniërs vandaag over schotelantennes beschikken, die hen toelaten buitenlandse televisiezenders en films te bekijken.

Charlize Therons décolleté werd in Iran weggephotoshopt

Maar vrouwelijk haar tonen blijft in theorie dus verboden, zelfs in historische prenten of in scènes die thuis worden gefilmd, waar de vrouwen uiteraard geen sluier dragen.

Vrouwelijk naakt is totaal uitgesloten. Dat zorgde tijdens de laatste Oscaruitreikingen nog voor opgemerkte beelden toen de Amerikaans-Iraanse astronaute Anousheh Ansari, de Oscar voor Asghar Farhadi in ontvangst kwam nemen. Die kon vanwege het inreisverbod van de regering Trump de VS niet binnen.

De Oscar voor de beste buitenlandse film werd geïntroduceerd door Charlize Theron en Shirley McLaine. Die zagen er op de Iraanse tv zo uit:

Buiten Iran zagen beide dames er iets anders uit:

De truc van regisseur Saman: filmen in Armenië

Filmregisseur Jalil Saman wist de strenge Iraanse regels te omzeilen door een aantal scènes tegen een groene achtergrond te filmen in Armenië, met lokale actrices. Die vrouwen liet hij daarna in de serie “Nafas” voor Iraanse vrouwen doorgaan, door hen tegen Iraanse decors te projecteren. Het gaat om scènes die zich vóór 1979 afspelen en waarin vrouwen zonder sluier zijn te zien. Op die manier kon Saman toch de goedkeuring krijgen van de Iraanse censoren om zijn serie in eigen land op tv te krijgen.

Rouhani staat voor een versoepeling van de kledingvoorschriften

Volgens Iran-kenners maakt deze versoepeling van de regels deel uit van de gestage erosie van de strikte naleving van de islam. Ook in de betere wijken van Teheran wordt de sluier steeds verder achter op het haar bevestigd (foto boven). Vorige maand nog werd president Hassan Rouhani herverkozen op o.a. de belofte om een verdere versoepeling van deze regels door te voeren en ondanks dat er ook nog steeds een aanzienlijke tegenstand is (foto onder).