Europeaan wil zijn geld vooral aan vakanties besteden

Vakanties vormen voor Europese consumenten de belangrijkste discretionaire besteding. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov en TUI Group bij meer dan achtduizend consumenten in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Groot-Brittannië.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat meer dan één derde van de ondervraagden toegeeft minstens 1.000 euro te besteden aan zijn jaarlijkse vakantie.

Wanneer er na de vakantie nog een gedeelte van het budget zou overblijven, zouden de meeste Europeanen vooral in de verbetering van hun woning investeren.

De aankoop van elektronica volgt op de derde plaats.

Eensgezind

“De Europeanen tonen zich bijzonder eensgezind over de activiteiten die ze met een bijkomend budget zouden organiseren,” benadrukken de onderzoekers. “In alle onderzochte landen wordt immers in eerste instantie gekozen voor een vakantie.”

Daarbij werd vastgesteld dat in Groot-Brittannië 43 procent van de ondervraagden zijn discretionaire uitgaven vooral voor toerisme zou reserveren, gevolgd door Frankrijk en België (39 procent), Duitsland (37 procent), Nederland (35 procent) en Zweden (26 procent).

In Groot-Brittannië zou daarbij 34 procent van de ondervraagden meer dan 1.000 pond aan de vakantie willen besteden. In Duitsland getuigde 39 procent minstens 1.000 euro te willen reserveren, gevolgd door België (37 procent), Nederland (36 procent) en Frankrijk (32 procent).

Buiten de vakantie willen de Europeanen een bijkomend budget vooral besteden aan woningverbeteringen. Die interesse blijkt vooral in Frankrijk en Duitsland, waar een score van 22 procent wordt opgetekend, gevolgd door België (20 procent), Groot-Brittannië (18 procent) en Nederland (17 procent). In Zweden daarentegen valt dat cijfer terug tot 13 procent.

Voor de Zweedse consument blijkt kleding met een score van 20 procent de tweede meest populaire uitgavenpost. Op de derde plaats volgen in de meeste Europese landen investeringen in elektronische apparaten, zoals een laptop, tablet of een televisietoestel. (mah)