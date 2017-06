Het einde van typen? En van de vertaler…

Beeld- en spraaktechnologie zijn de voorbije jaren dermate verfijnd dat experts nu voorspellen dat beide snel het traditionele typen zullen vervangen, wanneer we communiceren of zaken opzoeken.

Volgens onderzoeksbureau e-Marketer groeit het gebruik van spraakgestuurde digitale assistenten dit jaar met liefst 130%, terwijl Google denkt dat de helft van alle zoekopdrachten tegen 2020 verbaal zal worden ingegeven. Een kwart van de eigenaars van Amazon Echo gebruikt de spraakgestuurde assistent Alexa nu al om het nieuws op te vragen.

Beeldtechnologie

Dan is er beeldtechnologie met beeldgestuurde platforms als Snapchat en Google Lens, die toelaten om in ‘real time’ of dankzij artificiële intelligentie (machine learning) relevante informatie omtrent locatie en temperatuur te genereren zonder dat gebruikers daar iets voor moeten doen.

Eerder deze week meldde het Amerikaanse tech-orakel Mary Meeker van Kleiner Perkins in haar jaarlijkse studie van de internet-trends nog dat ruim 70% van alle zoekopdrachten die spraakgestuurd zijn in gewone gangbare taal (natural/conversational language) worden ingegeven.

Hoe praat je tegen een robot?

Dat heeft uiteraard gevolgen, want weinig mensen schrijven op dezelfde manier als ze spreken. Internetuitgevers zullen dus moeten leren hoe ze hun SEO-strategie best aanpassen opdat spraakgestuurde zoekopdrachten makkelijk naar hun content leiden. Maar ook consumenten zullen zich moeten aanpassen en proberen zo vloeiend mogelijk met websites en later ook robots te communiceren.

A.I. vervangt de volgende 122 jaar 50% van alle jobs

Artificiële Intelligentie (A.I.) staat op dat vlak alles behalve stil. Volgens een nieuwe studie van de universiteiten van Oxford en Yale is er één kans op twee dat A.I. alle jobs in de volgende 122 jaar automatiseert, maar in sommige jobs zal dat veel sneller gebeuren:

A.I. zal vertalers overbodig maken tegen 2024;

tegen 2026 betere eindwerken afleveren dan laatstejaarsstudenten aan de universiteit;

tegen 2027 vrachtwagenchauffeurs vervangen;

tegen 2031 zowat alle retailjobs overnemen;

tegen 2049 een bestseller schrijven;

en in 2053 een chirurg vervangen.