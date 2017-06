Televisie blijft nog even grootste medium ter wereld

Over twee jaar zal de kloof in het dagelijks gebruik van televisie en internet wereldwijd bijna helemaal zijn gedicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Zenith Media.

Daarbij wordt opgemerkt dat traditionele platformen dit jaar nog 69 procent van de totale media-activiteit zullen vertegenwoordigen.

Daarbij wordt nog gemiddeld 316 minuten per dag aan traditionele media besteed, tegenover 364 minuten begin dit decennium.

Televisie blijft voorlopig de mediaconsumptie domineren en komt aan 170 minuten per dag, tegenover 140 minuten voor het internet, maar over twee jaar zal dat verschil tot amper zeven minuten zijn herleid.

Mobiel

“Wellicht één van de grootste verschuivingen in de mediaconsumptie kan worden gelinkt aan de introductie van mobiele platformen,” benadrukt Jonathan Barnard, analist bij Zenith Media. “In het begin van dit decennium werd wereldwijd gemiddeld amper tien minuten per dag aan mobiele media besteed, maar dat is inmiddels opgelopen tot 122 minuten per dag.”

“Over twee jaar zal het mobiele internet echter al een aandeel van 26 procent hebben opgebouwd de wereldwijde mediaconsumptie, tegenover 19 procent vorig jaar.”

Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 71 procent van de wereldwijde internet-trafiek een mobiel karakter heeft, met een piek van 76 procent in Noord-Amerika en 75 procent in Azië.

Er wordt wel opgemerkt dat de sector door een grotere saturatie de volgende jaren met een tragere groei rekening zal moeten beginnen te houden.

“Mobiele technologie heeft de mediagewoonten van de consument in minder dan één decennium grondig dooreen geschud,” getuigt Jonathan Barnard. “Het tempo van die verandering begint nu echter te vertragen, wellicht tot de volgende disruptieve technologie de kop opsteekt.”

Uit het onderzoek blijkt nog dat vorig jaar de wereldwijde consument gemiddeld 456 minuten per dag aan media besteedde, tegenover 411 minuten in het begin van dit decennium. De wereldwijde mediaconsumptie steeg vorig jaar nog 2,7 procent. Over twee jaar zwakt die groei af tot 1 procent. (mah)