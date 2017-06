Vriendschappelijk duel in het voorseizoen wordt duurste voetbalwedstrijd aller tijden

Op 29 juli zullen Real Madrid en FC Barcelona een vriendschappelijke wedstrijd spelen in het Hard Rock Stadium in de Miami Gardens , aan de rand van Miami ( Florida ). Het stadion is de thuishaven van het lokale American football-team Miami Dolphins (NFL) en kan – na een grondige renovatie – ruim 65.000 fans verwelkomen.

Ondanks de extreem hoge prijzen (250 dollar of 110 euro voor het goedkoopste, 4.500 of 4.000 euro voor het duurste ticket in de zogenaamde living room boxes (foto midden) voor wat ondertussen al de ‘Miami Clasico’ is gaan heten), zijn volgens de organisatie alle records al gebroken. Nooit eerder werden in voorverkoop zo veel toegangsbewijzen aan de man gebracht. Volgens de Miami Herald zelfs zes keer meer dan bij andere vriendschappelijke wedstrijden met Europese topclubs, waaronder Chelsea, Manchester United, Juventus en A.C. Milan.

© Hard Rock Stadium

Miami, voetbalstad, zonder voetbalteam

Miami is voetbalgek. Dat mag niet verwonderen, want in deze stad van 6 miljoen inwoners wordt enkel Spaans gesproken en hebben alle immigranten – op de Cubanen na – een grote affiniteit met ‘soccer’. Toch heeft deze stad – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Orlando – geen eigen voetbalteam. David Beckham probeert al jaren om hier een MLS-team uit de grond te stampen, maar bijt zijn tanden stuk op… de politiek, die hem nog altijd geen vergunning heeft verleend om zijn project te realiseren.

Toch komen 75% van alle aanvragen voor tickets van buiten de staat Florida. Verwacht wordt dat naast Amerikaanse ook Latijns-Amerikaanse en Europese fans zullen opdagen voor dit zeldzame evenement. Het is van 1982 geleden dat beide teams elkaar buiten Spanje en buiten een officiële competitie hebben ontmoet.

Goedkoopste tickets gaan nu voor 545 euro op de tweedehandsmarkt

De wedstrijd is vandaag ongeveer uitverkocht en de goedkoopste tickets op te tweedehandsmarkt gaan nu voor 613 dollar (545 euro). Om een en ander in perspectief te plaatsen: de goedkoopste tickets voor de finale van de Champions League vorige zaterdag in Wales kostten 75 euro. Of nog, 3 dagen eerder, op 26 juli geeft in hetzelfde Hard Rock Stadium Paris Saint Germain (PSG) Champions League-finalist Juventus partij. Het goedkoopste ticket? 55 dollar (50 euro).

Wat zal op 29 juli in Miami te zien zijn? Verwacht niet te veel…

Zowel Real als Barcelona hebben 3 dagen eerder – op 26 juli – andere verplichtingen. Real in Los Angeles (5 uur vliegen en 3 uur tijdsverschil met Miami), waar het Manchester City partij zal geven, FC Barcelona in Maryland (2 uur 30 vliegen, zelfde tijdszone), waar het tegen Manchester United speelt. Vooral voor de Madrilenen krankzinnige omstandigheden om topprestaties te leveren.

In juli is het in Miami makkelijk 35 graden, maar de vochtigheid in dit deel van Amerika maakt dat men het gevoel krijgt dat het 45 graden is. Geen ideale omstandigheden voor grootse sportprestaties, dus…

Voor beide voetbalgrootmachten is dit gewoon een pre-seizoensmatch, zoals ze er zo vele afwerken als onderdeel van het pre-seizoenscircus, waarin vooral geld moet worden verdiend. Daarin krijgen voornamelijk de nieuwe aanwinsten speelmogelijkheid en worden de vedettes zo veel mogelijk gespaard. De kans is dus groot dat kleppers als Ronaldo, Neymar, Messi en andere Bale’s maar een paar minuten op het veld komen. Als het al zo lang is…

Toch is er ook goed nieuws voor de minder bevoorrechte voetballiefhebber: de wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden op het sportkanaal ESPN.