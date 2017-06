Farage: “3.500 van terrorisme verdachte jihadi’s opsluiten in interneringskampen”

Voormalig UKIP-leider Nigel Farage heeft er in een interview met de Amerikaanse zender Fox News voor gepleit “om alle 3.500 Britse moslims die van terrorisme worden verdacht op te sluiten in interneringskampen” om verdere aanslagen te voorkomen.

Farage deed de uitspraken tijdens het programma Fox & Friends Weekend, in de uren na de derde terreuraanslag in Londen in de voorbije 75 dagen.

Volgens het Europarlementslid zullen steeds meer mensen zulke maatregel eisen, tenzij de regering ‘echte actie’ onderneemt om de terreurdreiging tegen te gaan.

“De regering May heeft het tot nog toe vooral bij woorden gehouden, maar heeft niets gedaan om de segregatie in onze steden tegen te gaan. We hebben een massaal probleem geïmporteerd en ik zie echt geen oplossing […] Zeggen dat het nu volstaat – een conclusie tot dewelke ze 6 jaar geleden al had moeten komen – is onvoldoende. De mensen willen actie zien. We zouden de 3.500 die echt van terrorisme worden verdacht en in dit land verblijven – de echte terroristen, niet degene die verdacht worden van banden met terroristen – oppakken en interneren.”

.@Nigel_Farage: “Unless people see some really concrete action… the calls for interning thousands of suspects will grow louder & louder.” pic.twitter.com/w9dupk4iii — Fox News (@FoxNews) June 4, 2017

In een column in de Britse krant Daily Mail had ook Katie Hopkins eenzelfde maatregel gelanceerd:

“Ten eerste, zoals Tarique Ghaffur – een assistent-commisaris bij Scotland Yard ten tijde van de bomaanslagen van 7 juli 2007 – vorig weekend al voorstelde, moeten we de 3.000 mensen die op de terror watch list staan oppakken en interneren. Ten tweede, moeten we de 650 jihadstrijders die we naar het VK hebben laten terugkeren opsluiten of deporteren.”

Hopkins zou later op Fox & Friends Weekend die gedachte nog eens herhalen. Volgens haar wordt het tijd dat Theresa May “ons vertelt wat we moeten horen.”

BREAKING : Katie Hopkins Destroys Sadiq Khan In Response to London Attacks https://t.co/qeC84lMWoq via @YouTube — MAGA1ST (@Fuserleer) June 5, 2017

Fox distantieert zich van Farage en Hopkins

De presentatoren van de show zouden zich op het einde van het programma van de uitspraken van beide commentatoren distantiëren en noemden “de gedachte van interneringskampen ‘verwerpelijk’. Het is belangrijk dat we dat zeggen.”

Guests on @FoxAndFriends discussed “internment” talk in UK, so Fox felt it should clarify: the network thinks that’s a “reprehensible” idea pic.twitter.com/1a7OMUNLmL — Brian Stelter (@brianstelter) June 4, 2017