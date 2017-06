“Boodschap Golfstaten maakt einde aan ontkenning link tussen islam en terreur”

“Donald Trump, volgens ‘het kamp van het Goede’ de idioot van dienst, leidt tegen islamitische terreur een beleid met spectaculaire gevolgen,” schrijft Ivan Rioufol (Le Figaro) op zijn blog Liberté d’expression.

“Vier landen -Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saoedi-Arabië, [later gevolgd door Libië, Jemen en de Malediven, nvdr.] – hebben elk om beurt aangekondigd hun diplomatieke relaties met Qatar stop te zetten. Deze partner van Frankrijk wordt van ‘steun aan het terrorisme’ beschuldigd ‘, onder meer aan Al Qaeda, de Islamitische Staat (IS) en het Moslimbroederschap.

In een speech die Trump op 21 mei in Riyadh (Saoedi-Arabië) voor een dertigtal leiders van moslimlanden hield, had de Amerikaanse president opgeroepen het ‘extremistisch islamisme’, dat volgens hem door Iran wordt gevoed, te overwinnen.

Trump riep op “een coalitie van volkeren te vormen die samenwerken om terrorisme uit te roeien”. Hij had de moslimleiders op hun verantwoordelijkheden gewezen: “ Verjaag [de terroristen] uit jullie heilige plaatsen, uit jullie samenleving en jullie grondgebied.”

Zou Saoedi-Arabië – dat aan de wieg van het salafisme staat – zich plots bekeerd hebben tot de tolerantie? Twijfel blijft geboden. Niettemin maakt het engagement van deze landen om het jihadistische geweld te overwinnen, een einde aan de ontkenning van de link tussen de islam en de terreur die wordt gevoerd in naam van Allah.

Deze leugen is altijd een goedkoop excuus geweest in Europa – en vooral in Frankrijk – om de islam van elke verantwoordelijkheid en voor elke hervorming te vrijwaren. Het goede nieuws is dat de boodschap nu van de moslims zelf komt.

Toch mogen we er geld op verwedden dat de Trumpofobie in de media – die andere ‘pensée unique’ – moeilijk zal toegeven dat Trump een belangrijk punt heeft gescoord in de strijd om meer duidelijkheid te krijgen in de afwijkingen van de politieke islam.”