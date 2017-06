VN Mensenrechtenraad kent zijn prioriteiten: 5 resoluties tegen Israël, geen tegen Venezuela

“Wanneer de raad meer dan 70 resoluties tegen Israël goedkeurt, een land met een sterke staat van dienst op vlak van mensenrechten, en amper 7 resoluties tegen Iran, een land met een verfoeilijke staat van dienst inzake mensenrechten, dan weet je dat er iets fundamenteel fout zit”.

Dat heeft Niki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigd eNaties, gezegd in haar eerste speech voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC). Haley:

“Het is essentieel dat deze raad iets aan zijn chronische vooringenomenheid tegen Israël doet, indien ie zijn geloofwaardigheid behouden wil”.

VS bekijken een exit uit de VN Mensenrechtenraad

Volgens de Amerikaanse ambassadeur bestaat de kans dat Verenigde Staten de Mensenrechtenraad verlaten. Haley bekritiseerde het internationaal orgaan omdat sinds maart niet 1 resolutie tegen Venezuela werd gestemd, maar in dezelfde periode er wel 5 tegen Israël werden goedgekeurd. Bij betogingen tegen de Venezolaanse regering zijn de voorbije weken 65 doden gevallen. Volgens de Amerikanen moet Venezuela zijn zetel in de Mensenrechtenraad inleveren tot het land ‘in eigen huis’ orde op zaken heeft gesteld.

Volgens Haley hebben landen die het niet nauw nemen met de mensenrechten niets in de Mensenrechtenraad te zoeken. “Daarom bekijken we of onze deelneming nog zin heeft,” aldus Haley.

Wie zetelt in de Mensenrechtenraad?

De 47 leden van de Mensenrechtenraad worden verkozen uit de Algemene Vergadering van de VN. De landen zijn verdeeld in groepen zodat er een gelijkmatige verdeling van zetels is voor de regio’s van de wereld. De lidstaten worden voor 3 jaar gekozen en kunnen een keer herbenoemd worden zodat een land maximaal 6 jaar achter elkaar lid kan zijn.

Op dit moment zetelen een aantal landen met een zeer dubieuze staat van dienst inzake mensenrechten in die raad. Onder hen Venezuela en de Verenigde Arabische Emiraten.

VN kennen hun prioriteiten

In februari – kort na haar aanstelling – had Haley al een eerste keer uitgehaald naar de VN:

“Begrijpe wie kan, maar het VN-departement voor Politieke Zaken heeft een volledige afdeling die zich enkel met Palestijnse zaken bezighoudt. Er is geen afdeling die zich over de illegale raketlanceringen van Noord-Korea buigt. Er is geen afdeling die zich bezig houdt met Iran, de nummer één sponsor van terrorisme.”

Haley is de dochter van immigranten uit de Indiase deelstaat Punjab en is de voormalige Republikeinse gouverneur voor de staat South Carolina. Tijdens de voorbije presidentscampagne kwam ze op voor senator Marco Rubio (Florida).