Colorado keurt medisch gebruik van cannabis bij behandeling PTSD goed

In de Amerikaanse staat Colorado is PTSD ( posttraumatische stressstoornis ) nu toegevoegd aan de lijst van aandoeningen die door artsen mogen worden behandeld met cannabis. De posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening die in de psychologie wordt ingedeeld bij de angststoornissen.

De wetswijziging daartoe is maandag door gouverneur John Hickenlooper getekend. Het gaat om het eerste amendement sinds de wet omtrent het gebruik van cannabis voor medische doeleinden in 2001 werd geïmplementeerd. De 8 andere aandoeningen zijn: kanker, glaucoom, HIV of AIDS, cachexie (een vorm van extreme magerheid), aanhoudende spierkrampen, beroertes, aanhoudende misselijkheid en grote pijnen.

De toevoeging van PTSD is jarenlang het onderwerp van een langdurig debat geweest, maar komt er vooral op vraag van oorlogsveteranen. Of ook andere staten PTSD aan de lijst van aandoeningen zullen toevoegen die met het gebruik van cannabis onder medisch toezicht kunne worden behandeld valt af te wachten.

Regering Trump draait klok jaren terug

De regering Trump lijkt alvast geen tolerantie te tonen voor cannabis. In Texas is een 56-jarige man op 2 juni tot 24 jaar cel veroordeeld omdat hij cannabis had verkocht. Texas is een van de staten waar het gebruik en de verkoop van drugs niet is toegelaten.

Openbaar aanklager Jeff Sessions draait op dat vlak de klok terug en heeft vorige maand alle staten gevraagd de zwaarst mogelijke straffen uit te spreken voor drugsmisdrijven.

In 26 van de 50 Amerikaanse staten en Washington DC zijn nu wetten in voege die op een of andere manier het gebruik van cannabis toelaten. Drie staten komen daar snel bij.