De hysterie over de beslissing van Donald Trump om de Verenigde Staten uit de klimaatakkoorden van Parijs terug te trekken, is misplaatst.

Niet de bureaucratie, maar wel de technologie en de markten moeten de basis vormen van een economie die op een milieuvriendelijker energie kan werken.

De staat in een opiniebijdrage van de redactie van de Britse krant The Times of London.

Opgemerkt wordt daarbij dat de technologische evolutie ervoor zorgt dat hernieuwbare energie steeds goedkoper en efficiënter wordt, zodat de meerwaarde tegenover de fossiele brandstoffen overduidelijk is geworden en de overstap naar duurzame alternatieven logisch en verstandig blijkt.

“De afwijzing van de klimaatakkoorden van Parijs door de Verenigde Staten is minder dramatisch dan algemeen wordt vooropgesteld,” aldus de Times. “Wellicht zouden de doelstellingen toch nooit zijn gerealiseerd.”

Baten

“Bovendien kan worden vastgesteld dat de sector van duurzame energie een bijzonder snelle ontwikkeling kent, waardoor zonnekracht en windenergie in vele landen al goedkoper zijn geworden dan de traditionele steenkoolcentrales,” voert de krant aan.

“Door de afwijzing van de klimaatakkoorden heeft Donald Trump een verkiezingsbelofte ingelost – zodat hij geen kritiek van zijn eigen achterban hoeft te vrezen – terwijl individuele Amerikaanse staten nog altijd hun eigen energiebeleid kunnen uitstippelen.”

“Donald Trump liet tijdens zijn verkiezingscampagne uitschijnen dat de klimaatverandering een misleidende claim van China was om de Verenigde Staten in problemen te brengen,” aldus nog de Londense krant. “Dat klopt echter niet. De klimaatverandering is echt en het is duidelijk dat de strijd tegen de opwarming van de aarde economische, ecologische, sociale en medische baten biedt.”

“Men mag echter niet over het hoofd zien dat Texas inmiddels meer windkracht produceert dan Canada en Australië gecombineerd. Bovendien creëert zonnekracht in de Verenigde Staten dubbel zoveel arbeidsplaatsen dan steenkool. Ondanks alle budgetbeperkingen, zal de duurzame sector ook in de toekomst blijven groeien.”