Amerikaans-Saoedische wapendeal van 110 miljard is ‘fake news’

“De Amerikaans-Saoedische wapendeal van 110 miljard, die vorige maand triomfantelijk door president Trump werd aangekondigd bestaat niet. Er is geen deal. De aankondiging was “fake news”.

Dat schrijft Bruce Riedel in een column op de website van de denktank Brookings Institute, die zichzelf als onafhankelijk omschrijft.

“Er is geen deel van 110 miljard dollar. Wat er wel is zijn een reeks intentieverklaringen of brieven waarin interesse wordt uitgedrukt, maar er zijn geen contracten. Het gaat veelal om aanbiedingen waarvan de Amerikaanse defensie-industrie hoopt dat ze de Saoedi’s ooit zullen interesseren. Geen enkel contract is tot op vandaag aan de Amerikaanse senaat voorgelegd voor goedkeuring. Contracten die wel werden gesloten dateren van het tijdperk Obama”.