Denemarken: Tesla verkocht 2.738 wagens in 2015, dit jaar… 6

In het eerste kwartaal van dit jaar is de verkoop van elektrische wagens in Denemarken met 60% gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016.

De markt stortte in nadat de Deense regering besloot om de belastingaftrek voor de invoer van elektrische wagens op te heffen en de wagens te gaan belasten als waren het gewone benzinewagens. Die belasting bedraagt… 180%.

In geen enkel ander Europees land ging de verkoop van elektrische wagens achteruit. In Noorwegen werd een stijging van de verkopen met 20% genoteerd, in Finland met 50% en Zweden liet zelfs een stijging van 80% optekenen.

Tesla

Vooral Tesla betaalt de prijs. Verkocht het bedrijf van Elon Musk in 2015 nog ruim 2.738 wagens in 2015, dan waren er dat vorig jaar nog 176 en exact 6 in het eerste kwartaal van 2017.

De Deense regering verschoot zo erg van de daling dat ze ondertussen heeft besloten de belasting opnieuw af te voeren tot de oorspronkelijk geplande 5.000 wagens zijn verkocht, uiterlijk tegen 2018.