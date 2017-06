95% van alle elektrische wagens wordt in 10 landen verkocht en België is daar niet bij

Wereldwijd werden in 2016 ruim 750.000 elektrische voertuigen (EV) verkocht. In totaal rijden nu zo’n 2 miljoen van die EV’s op onze aardbol rond. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) publiceerde recent een studie rond elektrische voertuigen

Hieronder leest u de meest opgemerkte conclusies uit dat rapport:

1. In geen enkel land ter wereld rijden meer elektrische voertuigen dan in Noorwegen. Het gaat om ruim 29% van het Noorse wagenpark. In de Noorse stad Bergen is bijna 1 op elke 2 wagens elektrisch (47,75%). De Noren hebben er zelfs een woord bij uitgevonden: rekkevideangst of de angst om niet bij een laadpaal te raken vooraleer je batterij het begeeft. Dan volgt… Nederland, met 6,4%. In Amsterdam is ondertussen bijna 1 op elke 8 voertuigen een elektrische wagen. Op de derde plek rangschikt Zweden, met 3,4% (Stockholm 6,2%).

2. 95% van alle elektrische voertuigen wordt in exact 10 landen verkocht: China, VS (voornamelijk Californië), Canada, Japan en zes Europese landen: Noorwegen, het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden.

3. De grootste markt is uiteraard China en ook daar hebben EV’s het momentum mee. Waren er in 2014 amper 100.000 elektrische voertuigen op de Chinese wegen dan is dat aantal op twee jaar tijd opgelopen tot 650.000. In de steden Beijing (7,3% van het totale wagenpark) en Shangai (6,5%) worden EV’s steeds populairder, maar het nationale gemiddelde komt niet hoger dan 1,4%

4. Wereldwijd staan nu 320.000 laadpalen voor elektrische wagens, 72% meer dan een jaar eerder.

5. Verwacht wordt dat het EV de volgende 10 tot 20 jaar de omslag maakt van early adoption tot mass market adoption. Het IEA schat dat rond 2020 wereldwijd al 9 tot 20 miljoen EV’s zullen rondrijden. Vijf jaar later zelfs 40 à 70 miljoen.

6. De groeicurve van de registraties van elektrische wagens zwakt nochtans af. In 2016 werden 60% meer verkopen geregistreerd dan een jaar eerder. In 2015 bedroeg dat verschil 77% en een jaar eerder zelfs 85%. 2016 is ook het eerste jaar waarin de toename van verkopen van EV’s onder de 50%-grens dook (40%)

Waarom is dit belangrijk?

Een aantal landen neemt duidelijk het voortouw in de omschakeling naar EV’s. België is daar niet bij. In België zijn ondertussen meer dan 4.000 elektrische personenwagens ingeschreven. Ter vergelijking: Nederland doet het met anderhalve keer onze bevolking 25 keer beter (100.000 elektrische auto’s).